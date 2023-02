Cristi Borcea și Valentina Pelinel, invitații lui Al Bano la San Remo

Cei doi soți sunt in vacanța in Italia in aceste zile și drept urmare s-au bucurat de invitația primită pe care au și onorat-o. Festivalul de la San Remo a ajuns la cea dea 73-a ediție și se desfășoară fix in aceste zile 7-11 Februarie.

Milionarul și soția sa au asistat și la recitalul oferit de Al Bano , mai ales că-i leagă și o amiciție de artistul în vârstă de 79 de ani. În luna noiembrie a anului trecut, celebrul cântăreț l-a invitat pe scenă pe fostul șef de la Dinamo București , în concertul pe care l-a susținut la Sala Palatului.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel, alături de celebrul Al Bani la festivalul de la San Remo

În toamna anului trecut, cu ocazia show-ul ținut la Sala Palatului, alături de soția sa, Romina, Al Bano i-a adus pe scenă pe Cristi Borcea și pe președintele Federației Internaționale de Judo, Marius Vizer. Fostul șef al „câinilor” a fost vizibil emoționat de moment și s-a bucurat de aprecierile cântărețului italian. „Il grande capo de la Dinamo ”, așa l-a prezentat Al Bano pe Cristi Borcea. Nici la San Remo, prezenta soților Borcea nu a trecut neobservata, ei alegând ținute extrem de elegante și in ton cu evenimentul la care au luat parte. Mai ales ca la ceas aniversar, ediția din acest a celebrului festival a fost prezentată de Giani Morandi.

Cert este ca Valentina și Cristi Borcea se pare ca vor rămâne in Italia pana la sfârșitul zilelor de festival, mai ales ca se bucura de compania lui Al Bano, dar și a altor vedete din anturajul acestuia. Este deja a doua vacanța pe care cei doi soți o au de la începutul acestui an, semn ca va fi unul relaxant, având in vedere și cheful celor doi de petrecere.