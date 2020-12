Cristi Borcea (50 de ani), fost acționar al echipei Dinamo, s-a infectat cu coronavirus și a trecut cu mari emoții peste această perioadă dificilă. Și unul dintre copiii omului de afaceri, Patrick, a contractat virusul tot în urmă cu două săptămâni, la fel ca și tatăl său. „Sunt cât se poate de în regulă, dar cu coronavirus.

Bine că nu au luat și fetele și nici Milan. Suntem pozitivi doar eu și Patrick, amândoi ne simțim bine deocamdată și stăm izolați acasă”, afirma Borcea.

În prezent, fostul oficial al echipei din Ștefan cel Mare a scăpat de probleme și petrece sărbătorile în familie. Este foarte mulțumit pentru că ultimul test efectuat a ieșit negativ. „Da, ultimul rezultat al testului a fost negativ. Parcă altfel simt Crăciunul acum. Sper ca toată familia să fie împlinită de Sărbători și să fim feriți de probleme. Vor fi niște Sărbători în spațiu restrâns, noi, ai noștri”, a anunțat Borcea pentru libertatea.

A renunțat la vacanța montană

El nu a mai putut să plece la munte, așa cum a făcut-o în ultimii doi ani, acolo unde a petrecut cu cei nouă copii pe care îi are din trei căsătorii. Pentru că a suferit o operație pe cord deschis și a mai avut și alte probleme de sănătate în ultimii an, omul de afaceri a decis să fie foarte atent la sănătatea sa.

Borcea a fost acționar la Dinamo până în anul 2012 și de atunci nu s-a mai întors în Ștefan cel Mare. La începutul acestei luni el a anunțat că pentru clubul din „Groapă” urmează sfârșitul.

„Nimeni nu riscă să bage 10 milioane”

„Am aceeași dragoste pentru Dinamo și acum. E o durere dublă pentru mine, am condus echipa, am fost și în galerie de la 9 ani. Am avut o perioadă când Dinamo era aproape de desființare, în 1995. Dacă nu venea nea Cornel Dinu atunci, echipa era desființată.

E o situație foarte grea de 2-3 de ani, dar acum nu mai poate fi salvată de nimeni! Asta e singura soluție, să se facă un stadion și să se pornească de jos. Nimeni nu riscă să bage 10 milioane de euro, să ajungă pe 0, să mai bage încă 10 și tot așa… exclus! Clubul va intra în faliment”, spunea Borcea.