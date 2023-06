Cristi Borcea a lipsit de la petrecerea fiului cel mare. Angelo Borcea sărbătorit în Grecia de către mama lui

Așa că, mama lor, Mihaela Borcea, și-a dorit ca măcar pentru Angelo să facă o petrecere de pomină. Nu de alta, dar Melissa este la studii în America și nu s-a putut întoarce în țară nici măcar pentru o astfel de zi festivă. Chiar dacă nu a fost prezent la ziua fiului său, Cristi Borcea l-a sărbătorit deja în Capitală. I-a organizat o mică petrecere și desigur că i-a făcut un cadou pe măsură. Doar că mama și-a dorit chiar de ziua lui să-I fie alături. Așa că au mers într-un sejur în Grecia și acolo l-a sărbătorit ca la carte. A preferat să meargă departe de afacerile pe care le are, deși ar fi putut să facă această petrecere la hotelul din Olimp. Doar că Mihaela și-a dorit să fie liniștită și nu preocupată de problemele zilnice pe care le ridică o afacere de anvergură.

„Am vrut sa dedic această zi copiilor”

„Am plecat aici pentru că am vrut liniște. Am fost solicitată foarte mult la hotel. De aceea nu am ales să facem această petrecere la noi, pentru că aș fi fost ca la muncă. Și am vrut să dedic această zi special doar copiilor”, a declarat Mihaela Borcea. Aceasta s-a asigurat că alături de Angelo vor fi și câtiva prieteni ai acestuia și desigur iubita care nu putea lipsi de la un astfel de eveniment. De asemenea la petrecere s-a urmat tradiția grecească și foarte mulți dintre invitați au spart farfurii, ca să alunge ghinionul, așa cum se obișnuiește la eleni. Printre cei care au fost încântați să facă asta a fost și iubitul Mhiaelei Borcea pe care copiii nu doar că îl cunosc, dar l-au și acceptat în familie. Deși sunt divorțați de ani buni, Mihaela și Cristi Borcea se înțeleg foarte bine și au chiar și afaceri împreună.