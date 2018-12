Crin Antonescu dă cărţile pe faţă. Acum se ştie tot ADEVĂRUL. „Nu am fost șantajat"

Fostul lider liberal, Crin Antonescu a afirmat duminică seară că nu a fost şantajat de nimeni di statul paralel pentru a ieşi din politica românească.





"Nu cred că securitatea de rit nou sau statul paralel m-au iubit vreodată sau că mă doreau, dar de aici până la a spune că m-au înlăturat e o distanță lungă. Nu pot spune că pe alții îi iubeau, dar erau ai lor. Nu am avut dosar, statul paralel nu a avut nicio implicare, deși anumiți oameni din statul paralel or fi răsuflat ușurați. Nu am fost șantajat.", a declarat Crin Antonescu la TVR1.

Cât despre relația cu George Maior și Florian Coldea, Crin Antonescu susține că a purtat doar discuții despre subiecte legitime și nu a avut o relație apropiată cum au avut alți lideri politici.

"I-am cunoscut pe domnii Maior și Coldea, i-am întâlnit în câteva rânduri, de 3-4 ori, nu la prilej festiv. Am avut, cât s-a putut duce, o discuție despre subiecte legitime, nu am avut o relație privată cu dânșii cum au avut alți lideri politici. Domnul Ponta, spre exemplu, domnul Dragnea sau alții", a adăugat Crin Antonescu la același post de televiziune.

