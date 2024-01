Crin Antonescu, despre prezidențiabilii PNL. Ciucă sau Hellvig?

Crin Antonescu, fostul premier și lider PNL, a declarat că nu-i vede pe liberali într-o situație „vecină cu dezastrul”. Mai mult, spune că nu sunt argumente ca PNL să fie considerat „bolnavul politicii românești”. De asemenea, Crin Antonescu spune că nu-i vede pe liberali într-o situație „vecină cu dezastrul”.

Crin Antonescu: Nu vred că PNL se află într-o situație atât de dramatică

Crin Antonescu a declarat că PNL nu se află azi într-o situație atât de dramatică, vecină cu dezastrul, așa cum e descrisă de multe ori.

„Eu constat, e flatant pe de-o parte, că foarte multă lume, analiști politici, se preocupă cu precădare de soarta PNL. Știu, și as putea eu însumi să fac o lungă emisiune cu dvs, că există lucruri care nu ne-au încântat pe aceia care suntem susținătorii PNL, însă pe de altă parte nu cred că PNL se află azi într-o situație atât de dramatică, vecină cu dezastrul, așa cum e descrisă de multe ori.

Crin Antonescu. Sursa foto: Facebook

Se apropie alegerile europarlamentare, PNL are posibilitatea să vorbească, să contureze direcții și orizonturi pentru acea parte din societatea românească dornică să mențină un proiect occidental, european, NATO, cu care ne-am angajat și tot ce înseamnă opțiunea majoră a acestei națiuni dupa căderea comunismului.

Deci cred că PNL are ce spune, are oameni pe care să îi pună pe listă, oameni care pot spune nu doar ce au de gând să facă, ci și ceea ce au făcut. Cred că PNL are la îndemână tot ce îi trebuie pentru a da bătăliile din acest an”, a declarat Crin Antonescu.

Ce spune fostul lider PNL despre potențiali candidați la prezidenţiale

Crin Antonescu a spus cine crede că ar fi cei doi potențiali candidați la alegerile prezidențiale. Nu-l exclude pe Eduard Hellvig, fostul șef al SRI.

„Se discută obsedant cum va cădea dl Ciucă după europarlamentare, eu nu-l văd în această postură, deși se poate întâmpla. Totuși e politică, eu nu sunt ghicitor, dar observ că dl Ciucă a încercat și se străduiește să se achite de situația complicată de a fi, cu puțină experiență în spate, președintele unui partid ca PNL. Nu cred că sunt temeiuri ca PNL să fie trata ca omul bolnav al politicii românești”, a a mai declarat Crin Antonescu.

Eduard Helvig. Sursa foto: Arhiva EVZ

Nicolae Ciucă ar putea fi candidatul PNL la prezidențiale, dar și Eduard Hellvig, fostul șef al SRI, ar putea candida din partea liberalilor fiindcă „are echipamentul, resursele pentru a juca la nivel mare”, a spus Crin Antonescu.