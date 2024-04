Crin Antonescu îl susține necondiționat pe Cătălin Cîrstoiu la Primăria Generală

Crin Antonescu, fostul președinte al PNL, îl susține necondiționat pe Cătălin Cîrstoiu la alegerile pentru Primăria București. Fostul politician s-a arătat impresionat de pasiunea și energia candidatului PSD-PNL.

Cătălin Cîrstoiu este candidatul PSD-PNL pentru alegerile din 9 iunie, la Primăria Generală a Municipiului București. El a fost desemnat în urma negocierilor dintre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Fostul președinte al PNL a fost impresionat de Cătălin Cîrstoiu, mai ales că l-a avut medic în trecut. Crin Antonescu a povestit că l-a întâlnit pe medic în 2012, în perioada USL, alianța pe care a înființat-o împreună cu Victor Ponta. El a mai relatat că a fost impresionat din punct de vedere medical și uman. Drept care îl susține „cu toată convingerea” în demersul în care s-a implicat.

În acest context, Crin Antonescu a vorbit despre profesionalismul și pasiunea lui Cîrstoiu. El s-a arătat convins că această candidatură este o șansă pentru București.

Fostul lider PNL, Crin Antonescu, l-a descris pe Cătălin Cîrstoiu drept un om calificat care își respectă profesia. Totodată, el a spus că ceea ce îl impresionează la candidatul PSD-PNL este un fel de pasiune, de energie. Sunt lucruri, crede Antonescu, care lipsesc la decidenţii politici, la autorităţile din România.

Fostul politician liberal a declarat că medicul Cîrstoiu are energia să spună că poate face ceva. Iar pasiunea, priceperea, optimismul său îl fac să credeadă că se va ține de cuvânt.

Fostul președinte al PNL a vorbit, pe scurt, despre ceilalți candidați la Primăria București, Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone. În opinia lui Crin Antonescu, nici unul dintre cei doi nu merită să conducă Bucureștiul.

„Nu am nimic personal cu Nicușor Dan, dar nu doresc să merg mai departe cu acest primar general. Nu e vorba aici de apă caldă, că eu am avut, nu de la el, dar am avut. Varianta Piedone, are șansa sa, electoratul său, tot respectul, dar iarăși nu mă interesează”, a mai spus Crin Antonescu.