Crin Antonescu a vorbit despre „copilul bolnav”. Declarații surprinzătoare. „Nu a beneficiat de pe urma sistemului” Maior și Coldea, aruncați în brațele lui DRAGNEA

Fostul lider USL a făcut declarații surprinzătoare despre cele mai discutate partide politice la ora actuală. La final de an, Crin Antonescu a decis să tragă linie și să spună care este viziunea lui asupra PSD-ului, aruncând și nume grele în jurul acestui partid, precum Maior și Coldea.





"PSD e copilul bolnav al supravieturii Securitatii dupa 89 si e, intr-un mod paradoxal, cand ne uitam la taraboiul pe care fac liderii, partidul care a intretinut acest sistem si ma tem ca nu doresc atat de mult sa schimbe o raportare nefireasca, ci sa fie beneficiari. (..) Raportat la sistem, la Securitatea de rit nou, PNL nu a beneficiat niciodata de pe urma sistemului", a declarat Crin Antonescu la Tvr 1.

L-a aruncat pe Coldea în brațele lui Dragnea

"I-am cunoscut pe domnii Maior si Colea, i-am intalnit in cateva rânduri, de 3,4 ori, nu la prilej festiv. Am avut, cat s-a putut duce, o discutie despre subiecte legitime, nu am avut o relatie privata cu dansii cum au avut alti lideri politici. Domnul Ponta, spre exemplu, domnul Dragnea sau altii", a mai declarat Crin Antonescu la Tvr 1.

