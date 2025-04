Politica Antonescu a lămurit problema cu alcoolul: Beau sub media oamenilor obișnuiţi







Crin Antonescu, candidatul Coaliției pentru alegerile prezidențiale, a respins sâmbătă acuzațiile conform cărora ar consuma alcool, lucru insinuat în anumite clipuri realizate cu inteligența artificială care circulă pe internet.

Crin Antonescu: Dacă ar fi adevărat, poate că mi-ar afecta sănătatea

Antonescu este de părere că aceste acuzații sunt doar ultima dintr-o serie de calomnii la adresa sa. Crin Antonescu și-a exprimat, de asemenea, nedumerirea spunând că nu a înţeles de unde a ieşit această calomnie, subliniind că nu îl deranjează absolut deloc și că „e binevenită”.

„Nu, dacă ar fi adevărat, poate că mi-ar afecta sănătatea. Nu este adevărat, nu sunt abstinent, consum alcool probabil sub media oamenilor obişnuiţi. N-am înţeles de unde a ieşit această calomnie, dar...e binevenită, că lipsea din panoplie”, a răspuns Crin Antonescu.

Antonescu a mai precizat că nu poate răspunde la tot ce apare despre el

Candidatul coaliției PNL-PSD-UDMR, a ținut să mai puncteze că nu a violat pe nimeni, n-a sechestrat pe nimeni și că nu este canibal.

„Am anunţat la un moment dat, încercând să preîntâmpin alte variante, că n-am violat pe nimeni, n-am sechestrat pe nimeni, că nu sunt canibal, mă rog, e infinită posibilitatea”, a subliniat Antonescu.

Întrebat dacă aceste scenarii ar putea să-l apropie cu profilul fostului președinte Traian Băsescu, Antonescu a respins orice asemănare, subliniind că „i-a luat apărarea” fostului președinte.

„Nu. Nu ne asemănăm nici sub acest aspect. Și aș vrea să vă aduc aminte, de altfel, că eu am fost suficient de corect încât pe vremea când Traian Băsescu profesa președenția și era acuzat de acest lucru, am spus că nu ăsta e defectul lui, dacă e, pentru că eu nu l-am văzut vreodată în incapacitate de a-și îndeplini, așa cum n-a îndeplinit atribuțiile, din cauză că ar fi fost beat. Deci, eu i-am luat apărarea”, a concluzionat Crin Antonescu, la Craiova.