Crima din Mangalia. Loredana, ucigașa Alinei, are mai multe leziuni pe corp. Urmează expertiza psihiatrică

Loredana Atănăsoaie, tânăra care și-a ucis prietena într-un hotel din Mangalia, a fost adusă joi, 17 august, la Institutul de Medicină Legală Constanța. Fata o să fie supusă unei expertize psihiatrice vineri. Anchetatorii care se ocupă de acest caz le-au cerut legiștilor un raport care să arate dacă Loredana a avut discernământ când a ucis-o pe Alina Ciobanu.

Procurorii susțin că tânăra nu a dat dovadă, până în acest moment, că ar avea remușcări pentru că a ucis-o pe prietena sa și i-a ascuns cadavrul într-un parc din stațiune. În plus, pe corpul Loredanei ar fi fost observate mai multe leziuni, iar anchetatorii vor să știe dacă și le-a provocat singură sau sunt urmări ale conflictului cu victima.

Tânăra de 18 ani din Vaslui și-a ucis cea mai bună prietenă în urmă cu mai bine de o săptămână și i-a ascuns trupul într-un geamantan pe care l-a abandonat sub o bancă dintr-un parc. Loredana le-a spus că se cunoștea cu Alina Ciobanu din primul an de școală și că de-a lungul timpului s-au certat de mai multe ori.

„Am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft și inițial am ezitat însă după am înjunghiat-o. (…) Nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă.

Am mai stat câteva minute, m-am uitat în jur să văd dacă sunt camere de filmat sau persoane care m-ar putea vedea și întrucât nu era nimeni m-am apropiat de prima bancă și am abandonat trupul”, le-a spus Loredana Atănăsoaie procurorilor.