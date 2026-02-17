Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?

Străzile din Sibiu care amintesc de Evul Mediu se pare că au fost bântuite în ultimii ani de un criminal în serie. Nu, nu se furişa noaptea pe uluiţele înguste, străjuite de ziduri înalte şi reci din piatră şi nici nu trecea în linişte înfăşurat ca un liliac într-o mantie neagră înspăimântătoare pe sub Podul Minciunilor, ca Dracula, sau pe sub coloanele din Piaţa Mică.

Nu era nici Jack Spintecătorul, care agăţa prostituate pe care apoi le hăcuia. Ci, un posibil criminal mult mai pervers. Un criminal care nu acționa el direct asupra victimelor, ci prin intermediari. Prin oameni vulnerabili pe care îi manipula, adică pe care, mai pe româneşte, îi prostea atât de tare de cap, încât îi făcea să devină criminali.

Din motivele cele mai des întâlnite ca mobiluri ale crimelor: răzbunare sau bani. Avere.