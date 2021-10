Crima unui român a șocat Italia. Și-a ucis soția pentru a fost la ziua unei colege

Incidentul a avut loc în urmă cu trei zile, la Roma, unde Adriana locuia împreună cu soțul ei.Românca în vârstă de 30 de ani, contabilă, era căsătorită de patru ani, dar bărbatul suferea de o gelozie patologică. Acesta nu accepta ideea că soția lui muncește foarte mult și o suspecta de fiecare dată când venea de la muncă că a fost cu un alt bărbat.

Apropiații au mărturisit că soțul devenea gelos când aceasta venea cu mici cadouri oferite de colegii de la firmă sau de patron. Tot aceștia au povestit că femeia îi demonstra constant că este nevinovată și că nu are un amant, dar episoadele lui de gelozie nu se opreau.

Era mai gelos pe zi ce trece

Gelozia bărbatului creștea pe zi ce trece, iar acesta a ajuns în punctul de a îi sparge conturile de socializare în care nu a găsit nimic compromițător. Soțul Adrianei își cerea scuze după fiecare moment de gelozie și promitea că nu mai face, dar niciodată nu se ținea de cuvânt. Acesta devenea nervos și urla la partenera de viață fară să aibă dovezi concrete.

Marți, tânăra a ajuns acasă mai târziu cu două ore pentru că două colege și-au sărbătorit ziua de naștere la muncă, iar bărbatul s-a înfuriat mai rău ca niciodată.

„Mereu sărbătoriți câte ceva, e timpul să recunoști că nu ești fidelă”, a acuzat-o acesta.

Apropiații au povestit că femeia a rămas șocată la cele auzite și i-a spus că este „un nebun gelos”.

Cum a ajuns să își ucidă soția ?

Bărbatul a împins-o pe tânără după ce a luat foc pentru că aceasta a întârziat acasă. Fata s-a dezechilibrat și s-a lovit cu capul de o muchie a peretelui și a căzut fără suflare. Soțul ei a chemat ambulanța, însă medicii nu au putut decât să constate decesul tinerei. O lovitură aparent banală la cap a ucis-o pe loc, iar acum bărbatul violent va trebui să răspundă în fața legii.

„Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, eram atât de gelos, atât de furios. Am vrut însă doar să o împing, în niciun caz să o ucid, nici măcar să o lovesc nu am vrut. Nu am ridicat niciodată mâna asupra ei, dar uite ce s-a întâmplat acum. Ceasul rău a venit, dar sunt vinovat 100%”, a mărturisit el, potrivit sursei citate.

Bărbatul a fost reținut de poliție și se fac verificări.