Crima din Timişoara. Bărbatul care a ucis-o pe bătrână a fost arestat

Bărbatul care a intrat în casa unei femei din Timişoara şi a atacat-o, lovind-o în cap şi corp, inclusiv cu un „obiect tăietor-înţepător” în torace, a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în faţa magistraţilor de la Tribunalul Timiş cu propunere de arestare preventivă. Victima a murit.

Bărbatul este cercetat pentru omor calificat (săvârşit pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea unei alte infracţiuni) şi tâlhărie, a anunțat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Inculpatul urmează să fie prezentat cu propunere de arestare preventivă judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş, potrivit știripesurse.

Marți seară, bărbatul în vârstă 47 de ani a intrat în scara blocului și a bătut la ușa femeii de 77 de ani. În acel moment, bătrâna s-a împotrivit, iar bărbatul a început să o lovească. Acesta este din Alba-Iulia și a mai avut probleme cu legea atât în țară, cât și în străinătate.

Nepoata femeii ucise: „Mai mult ca sigur că a urmărit-o, că altfel cum, intri așa, știi sigur că e o femeie singură. Cu ultimele puteri, femeia a reușit să iasă pe casa scării și să strige după ajutor, iar vecinii sunat la 112.”

Vecin: „Eu am primit bătăi puternice în ușă, când m-am dus sus era plină de sânge, nu am intrat înăuntru și am chemat poliția și ea atâta spunea: ajutor”.