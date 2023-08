Crima din Mangalia. Rudele Alinei îl pun la punct pe cel care s-a dat iubitul fetei

Sora și fratele fetei ucise la Mangalia au declarat că cel care se dădea drept iubitul Alinei minte și că nu a avut nicio relație cu aceasta. Ei au mai spus că tânărul Casian se folosește de drama familiei lor pentru a ajunge vedetă.

Casian a declarat că încearcă să le dovedească rudelor Alinei că a iubit-o și că a vrut să o ceară în căsătorie. El a mai spus că nu au avut niciodată probleme în cuplu.

„Am ținut legătura, iar în aprilie am venit iar acasă și cam asta a fost. Pe 15 mai am plecat în Luxemburg și eu am insistat, știa ce fel de persoană responsabilă sunt, că am grijă de ea și că o iubesc să meargă cu mine acolo. Ne vedeam mereu când reveneam în țară, fiind plecat mare parte din timp la muncă. Mie mi-a zis că se duce la Mamaia, dar după s-a dus în Mangalia. Totul era frumos între noi”, a spus tânărul.