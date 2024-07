Social Crima din Buzău. Bunica tinerei ucise de soț scoate la iveală noi detalii







Buzău. Crima din Buzău. O fată de doar 25 de ani a fost ucisă cu toporul de soțul ei chiar în fața copilului lor de 2 ani. Bărbatul era foarte gelos și se enervase că partenera lui a plecat pe litoral să muncească. Acesta a omorât-o chiar în ziua în care s-a întors acasă pentru a îl revedea pe micuț.

Crima din Buzău. Ce spune bunica tinerei ucise

Bunica tinerei a spus că soțul ei era un psihopat și că i-a tăiat gâtul. Aceasta a declarat că bărbatul a vrut să își omoare și copilul din cauza nebuniei din dragoste.

„El era psihopat, nebun așa de dragoste. Era gelos. Copilul când a văzut-o, era bucuros. A pupat-o o dată, de două ori și el zice «Hai să vorbim și noi, numai noi separat.» M-am așezat pe scaun, am stat cinci minute și aud «buf» o dată și copilul țipând, plângând. M-am ridicat după scaun și am plecat să văd ce are copilul. El o omorâse, i-a tăiat gâtul. Luase copilul să plece și cu copilul, să-l omoare.”, a spus bunica Dianei, potrivit Kanal D.

S-a comportat de parca nu s-ar fi întâmplat nimic

Mătușa tinerei a povestit că l-a auzit pe copil plângând și că nu știa ce s-a întâmplat. El a declarat că ucigașul s-a așezat pe trepte, și-a aprins o țigară și a așteptat poliția de parcă n-ar fi făcut nimic. Ea a declarat că a fost șocată când a văzut-o pe tânără într-o baltă de sânge.

„S-a dus soacra mea și a strigat la mine și «Mariana, Mariana, vino repede că a omorât-o, criminalul a omorât-o.» A trecut pe lângă noi ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A ieșit la poartă, s-a dus pe o canapea la două case, mai spre șosea de la el. Fiind un bărbat pe canapea, i-a spus că «Gata, am omorât-o». A plecat de acolo. Vizavi de casa lui este o frizerie care are trepte. S-a așezat pe trepte și a aprins o țigară și a așteptat poliția.”, a spus mătușa victimei.

Este cercetat pentru omor prin cruzimi

Bărbatul care şi-a ucis soţia în localitatea Dâmbroca este cercetat de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău pentru infracţiunea de omor prin cruzimi, fapta având loc în prezenţa fiului lor în vârstă de 2 ani.