Crima de pe Aeroportul Chișinău. Ultimul gest al agentului împușcat mortal

Soția lui Igor Ciofu, agentul de pază împușcat mortal pe Aeroportul din Chișinău în urma atacului din 30 iunie, a făcut primele declarații legate de incident. Femeia a povestit cu lacrimi în ochi despre gestul emoționant pe care soțul ei îl făcea de fiecare dată când pleca de acasă. Bărbatul era conștient că într-o zi ar putea să nu se mai întoarcă la familie.

„Soțul dimineață a plecat la serviciu, ca de obicei, îi sărută pe toți, își ia rămas bun, cum spunea el: nu se știe dacă… Așa a fost la el, când pleca, mereu ne săruta”, a povestit Diana, în cadrul interviului cu Adrian Prodan.

Cum a aflat soția agentului împușcat mortal despre incidentul din Aeroport

Diana a povestit că a încercat să își sune soțul la ora 16:55, însă acesta nu i-a răspuns. Inițial a crezut că agentul este ocupat și a încercat mai târziu, însă nici atunci nu a reușit să dea de soțul ei. Femeia a aflat despre incidentul de aeroport de la fiica sa, care se plimba prin oraș și a văzut mașinile de poliție. Începuse să își facă griji, pentru că știa de la soțul ei că în ziua respectivă va fi în sala de primire.

„La 17.00 mi-am amintit că vreau să-i mai spun ceva, deja nu mai răspundea. M-am gândit că e ocupat, peste un timp iar nu răspunde. Eram în oraș, acasă, cu cel mic. Fetița mai mare plecase cu o colegă la plimbare, m-a sunat și m-a întrebat dacă am văzut ce se întâmplă la Aeroport. Era în centru și a văzut mașini mari de poliție, trupe speciale cum pleacă spre Aeroport. Mi-a spus că sunt 2 persoane împușcate. Deja se știa că prima persoană este Sergiu Munteanu.

Începusem să îmi fac griji, nu îmi răspundea, în jumătate de oră făcusem 15 apeluri. M-am speriat foarte tare. Mai devreme soțul îmi spusese că în acea zi e în sala de primire. Nu știam pe cine să sun, nu aveam niciun număr de-al colegilor, în 17 ani la SPPS a fost mereu la legătură cu mine. Am sunat-o pe sora, un cumătru, am sunat la Aeroport, mi-au spus că nu au așa informații, mi-au dat numărul de la Poliția de pe teritoriul Aeroportului. I-am întrebat dacă soțul meu e bine. Mi-au spus că nu au dreptul să-mi răspundă la așa întrebări”, a mai povestit femeia.

Vestea despre incident s-a răspândit repede, însă Diana nu știa nimic de soțul ei

Soția agentul de pază împușcat mortal pe Aeroportul din Chișinău susține că imediat după ce a aflat despre incident și-a chemat fiica acasă pentru a o lăsa cu frățiorul ei, iar ea a plecat de urgență la aeroport. În taxi a vorbit cu mama soțului ei, care plângea, dar și cu o rudă, care i-a spus că Igor a fost împușcat și este la spital.

„Când am ieșit din casă, m-au sunat niște rude din sat. Și mama lui Igor mă suna încontinuu, plângea în receptor că avem mort în casă. Am întrebat-o: „Mamă, de ce mă sperii? Nu e adevărat, acest lucru nu se poate întâmpla așa ușor. Mă duc să aflu eu”. Și fetița îmi zicea că dacă va fi ceva grav mă va suna pe mine prima, pentru că sunt soția lui. Asta îmi dădea speranțe, dar îmi tremura inima, mâinile, picioarele.

După ce m-a sunat mama soacră, mă sună o rudă: „Dianușca, fii tare, Igoraș e rănit și e în spital. Bea niște pastile, îți vor trebui. Fii tare, Igoraș e împușcat”. Mai nu am căzut jos acolo, am început a plânge în hohote. Nu mă puteam stăpâni, ziceam „Doamne, nu e adevărat”. Inima mea deja știa, a povestit Diana.

Soția îndurerată a primit cu greu vestea morții lui Igor

Femeia spune că ulterior a fost sunată și de la AIC, care i-au spus să meargă la aeroport pentru că trebuie să vorbească ceva cu ea. Au luat-o într-o altă sală, unde i-au comunicat că soțul ei a decedat. Soția agentului a mărturisit că medicii i-au făcut o injecție pentru a se liniști, în urma veștii primite.

„„Doamna Diana, unde sunteți? Noi avem de vorbit cu dvs”. Nu am putut să mă stăpânesc, am început a plânge în taxi, șoferul s-a priceput sărmanul. Acolo mă așteptau și medicii, și psihologii, toți. Când i-am văzut cu așa fețe triste mi-am dat seama că nu mai am speranțe. M-au dus în sala VIP, pentru că în sala de primire soțul meu zăcea jos. Mi-au spus: Din păcate, Igor Ciofu a decedat. El a murit dându-și viața pentru a proteja niște pasageri, este un erou. Am început să strig, să urlu, nu știam cum să fac față acestei chestii. Era și fata. Mie mi-au pus o injecție. Sufletul meu urla de jale, de scârbă”, își amintește soția ofițerului, plângând.

Soția lui Igor Ciofu a povestit că inițial nu a vrut să se împace cu ideea că bărbatul pe care îl iubește a fost ucis. A cerut să vadă trupul bărbatului, însă polițiștii nu au lăsat-o.

„Cât stăteam acolo, el, sărmanul, zăcea în balta de sânge care era. Nu mi-au permis să îl văd. Apoi m-au escortat acasă, unde era băiețelul mai mic, de 5 ani”, a mai spus Diana.