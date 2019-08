Prima dintre acestea face referire la modul în care este construit întregul sistem 112.

Viorel Florescu, polițist 112 Slatina, cel care a preluat primul apel al Alexandrei- „Apelul de la orice apelant din țară e preluat de STS. După ce strâng câteva date preliminare, apelul ni se trimite nouă prin aplicația asta care este în vigoare și funcționează. După care și noi, la rândul nostru, în limita timpului disponibil… De ce zic timp disponibil? Pentru că apelurile vin unul după altul.

Nu există să avem timp liber o oră și să putem sta de vorbă cu apelantul cât dorim. Nu. Timpul este limitat. În momentul în care apare un alt apel, noi trebuie să răspundem în nouă secunde. Dacă nu am terminat cu cel anterior, încercăm să strângem discuția ca să răspundem și la celălalt apel. Avem un timp limitat și trebuie să răspundem și celuilalt apelant pentru că nu cunoaștem ce urgență are. E atât de stresant că mi se pare imposibil. Când am fost eu în discuție cu Alexandra, a venit alt apel și nu puteam să mai stau”.

Neidentificarea criminalului încă din cazul dispariției Luizei, în condițiile în care mașina lui Dincă (aceasta avea toate datele unei mașini „construite” pentru răpiri) era la dosarul cauzei.

Procurorul a spus că au fost date despre această mașină, dar nu i-a văzut numerele.

Nesupravegherea unui bolnav psihic de teapa lui Dincă, în condițiile în care fusese internat în mod repetat la Psihiatrie. Faptul că nu i se reține permisul după prima internare nu e doar o eroare, ci posibil complicitate.

Tratarea cu o superficialitate criminală a răpirilor în România”, a declarat Gâdea, conform Antena 3.

