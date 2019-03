Românii cu credite la bănci trebuie să ştie asta. Indicele ROBOR din nou în creştere

Banca Naţională a României (BNR) a publicat ultimele date în legătură cu valoarea indicelui ROBOR la trei luni. Funcţie de această valoare se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă.





Acesta a urcat vineri cu 0,03 puncte procentuale (pp) faţă de valoarea de joi, până la 3,09% pe an, potrivit agerpres.ro

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%. În perioada similară a anului trecut, 15 martie 2018, indicatorul era la 2,03% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a majorat la 3,29% pe an, de la 3,27%, iar ROBOR la 9 luni a crescut cu 0,03 pp la 3,44% pe an. Indicele ROBOR la 12 luni era cotat vineri la 3,50% pe an, cu 0,03 pp mai mult decât nivelul înregistrat joi.

