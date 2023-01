Credibilitatea lui Xi Jinping este „grav afectată”, în timp ce numărul morților crește în China

„De la izbucnirea epidemiei, am pus întotdeauna oamenii pe primul loc și viața pe primul loc, am aderat la prevenirea și controlul științific și precis, am optimizat și ajustat măsurile de prevenire și control în funcție de timp și situație și am maximizat protecția vieții și a sănătății oamenilor”, a spus Xi Jinping . Xi a adăugat: „După eforturi grele, am depășit dificultăți și provocări fără precedent … . Deși este încă o luptă, toată lumea muncește din greu cu perseverență, iar zorii sunt în față. Să muncim mai mult, perseverența înseamnă victorie, iar unitatea înseamnă victorie.”, a spus Xi.