Prima societatea din Craiova care trece oficial la programul de munca cu 4 zile pe saptamana!

Cei de la SV Oltenia Consult, specializați în consultanță pentru accesarea de fonduri nerambursabile (fonduri europene în special), au decis să eficientizeze munca și să ofere echipei un stimul real: mai puțin timp pentru muncă, mai mult timp liber! Astfel, săptămâna de lucru este luni - joi, iar week-end-ul durează trei zile, de vineri până duminică. "Observasem oricum că ziua de vineri nu era tocmai productivă, fiecare se gândea mai mult la finalul de zi, iar oboseala și stresul își spuneau cuvântul după 5 zile de activitate. Inspirați de astfel de inițiative din alte țări și de discuții legate de eficientizarea muncii, am consultat și colegii și am constatat că aceștia își doreau mai mult timp liber, pentru familie sau alte activități personale. Această nevoie este în unele cazuri mai importantă decât așteptările financiare, iar noi am găsit soluția pentru a oferi echipei exact ceea ce își dorește: volumul de muncă trebuie îndeplinit de luni până joi, iar ziua de vineri se alătură week-end-ului clasic pentru odihnă, relaxare, hobby-uri și orice altceva se dorește", spune Lucian NAUM reprezentantul companiei unde ziua de vineri nu mai este în programul de muncă de aproape o lună. Cei de la SV Oltenia Consult au devenit astfel un angajator foarte tentant în zona Olteniei, oferind un pachet foarte avantajos pentru orice membru al echipei. Societatea, care oferă în prezent consultanță pentru accesarea de bani prin programe nationale subliniază că noua strategie aduce avantaje atât angajaților, cât și clienților. Proiectele sunt procesate mai rapid și mai eficient, mediul de lucru este mai prietenos, totul decurge mai bine în condițiile în care se știe că răsplata pentru performanța în muncă este o zi liberă în plus în fiecare săptămână. Angajații nu mai sunt atât de obosiți chiar și după muncă intensă, au mai mult timp de odihnă reală și de a face lucrurile care le plac și care îi motivează cel mai tare. "În domeniul nostru de activitate, cel legat de fonduri europene pentru companii și autorități publice, rezultatele sunt esențiale. Nu contează munca în sine, dacă rezultatele nu sunt cele dorite. Astfel, evaluăm procesele de lucru mai ales prin finalitatea lor, iar clienții noștri știu că suntem alături de ei pentru ca rezultatele să fie cele dorite. Echipa noastră se mobilizează pentru a putea desfășura volumul pe muncă în cele patru zile lucrătoare, iar organizarea este esențială. În noile condiții, toți avem mai multă dispoziție de a lucra activ și concentrat, în zilele lucrătoare reușim să facem mai mult decât reușeam înainte, cu o zi în plus", explică oficialii SV Oltenia Consult. Inițiative de acest gen sunt puține în lume și încă nu se poate vorbi chiar de un trend. Soluția este însă una foarte interesantă pentru piața locală, în contextul în care în multe domenii se vorbește de o criză a forței de muncă, iar angajatorii se confruntă cu o dinamică mult prea mare a venirilor și plecărilor. Angajații pleacă de obicei la alți angajatori nu doar pentru sume de bani în plus, ci mai ales în căutare de un mediu de lucru mai plăcut, cu avantaje generale în muncă.

