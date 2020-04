„Mesaj pentru unii din Statul Paralel: în mod direct sau prin mesagerii mandatați, reprezentanți ai Statului Paralel (coautorul «operei» de distrugere natională!), transmit mesaje așa zis binevoitoare, dar în mod implicit amenințătoare, confraților din presă care-au preluat sau ar fi dorit să preia editorialele acestui serial, pentru o mai largă mediatizare, implicit pentru trafic sau audiență; desigur c-am căzut de acord cu unii dintre ei că e mai bine să nu mediatizeze, că n-au nevoie de necazuri în plus ce pot fi «organizate» ad-hoc de «securicii» de serviciu;

în plus, nici eu n-am nevoie de notorietate în plus, pentru că scriu acest serial strict pentru cele câteva sute de oameni care sunt la decizie națională sau județeană și-ar putea face ceva, plus celelalte câteva mii de români responsabili ce caută explicații și ar vrea să facă ceva, iar la toți aceștia mesajul ajunge oricum fie prin rețelele de socializare, fie direct prin WhatsApp, transmis de către mine și retransmis de către alții;

așa că, «Băi BELIȚILOR!» (vorba marelui Marin Preda), lăsați oamenii în pace, că nu-i nici o operațiune ce v-ar scăpa de sub control, iar pentru că și-așa veți fi spulberați mulți dintre voi în timpul viitoarei «furtuni», multumiți-vă cu «administrarea impotenței», acțiune pe care o realizați cotidian prin armata de acoperiți sau șantajați politico-mediatici care vă mai deserves încă o vreme, până când vor «întoarce armele» și ei că tot vine luna August; pentru că da, eu anul ăsta prevăd UN ALTFEL DE 10 AUGUST …

Și-ncă ceva, un prieten din Franta îmi semnala că, pe lângă ce ziceam în episodul trecut referitor la cvasi-obligativitatea impusă partidelor de a lăsa «gargara» și incompetenții deoparte, criza economică mai vine cu o veste bună: că nu va mai fi nevoie de cupluri de genul Coldea-Kovesi o lungă perioadă, și nu doar în România unde cei doi au fost actorii principali ai demantelării capitalului national, dar chiar și-n UE, unde toți vor avea nevoie de bani și afaceri, si deloc de «zgârmători» în rahatul previzibil al viitoarelor tranzacții economice;

CORECT, pentru că și-n România cei asemenea lor n-au încercat să facă dreptate, ci doar au «zgârmat» selectiv, la comanda stăpânilor conjuncturali, ăsta fiind și motivul pentru care au fost importați european!

Rezumat: azi aș vrea să demonstrez pe scurt când și cum anume ne-am decuplat de la trendurile geopolitice convenite pentru noi de către puterile negociatoare, cum se vor mișca blocurile geopolitice din triunghiul ce ne constrânge conform alianțelor stabilite ori a necesităților economice (SUA, UE, Eurasia=Rusia+China), respectiv de ce-ar fi obligatoriu să reconsiderăm/recalibrăm rolul și beneficiul ROMÂNESC în alianțele din care facem parte.