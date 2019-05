Update. Cozmin Gușă, plângere împotriva omului de bază al lui Dragnea și Mazăre: „Este bănuit de crimă și alte matrapazlâcuri!”. Care este reacția omului de afaceri

Acționarul Realitatea TV, Cozmin Gușă, a declarat că acțiunea penală pe care Elan Schwartzenberg a făcut-o împotriva sa afectează atât prestigiul său public, cât și credibilitatea. Sfătuit de avocații săi, consultantul politic a formulat o plângere în civil împotriva omului de afaceri.





UPDATE: În urma acuzațiilor lansate de Cozmin Gușă, Elan Schwartzenberg a cerut dreptul la replică. Iată răspunsul omului de afaceri:

„Horea, Cozmin și Gușă,

Ca de obicei , minți sau poate erai băut;

- Maricel Păcuraru, partenerul tău în afaceri, a fost condamnat și a făcut niște ani de pușcărie. Eu nu am fost condamnat vreodată, nici în România și nici în altă țară.

-Unicul caz în care am fost acuzat oficial este pentru complicitate și a fost finalizat prin ACHITARE la ÎCCJ.

-Nu sunt fugar, sunt la mine acasă, exact cum ai putea tu locui la Câmpia Turzii, iar statul român nu mă caută că nu are motiv.

P.S. E total lipsit de caracter să dai în oameni aflați în necaz, gen frații Mazăre , mai ales dacă în ultimul an ai incercat prin intermediul lor să-ți aranjezi o întâlnire cu mine în Israel. De asemenea, în cazul lui Blejnar și Marta, poate ai uitat cum te gudurai pe lângă ei la vânătoare sau poate vrei pozele de la grătarul de după?!?

Și eu am prieteni care au fost sau sunt în pușcărie, rămân aceiași pentru mine, nu mă dezic de ei, ajut cum pot dacă e cazul, fii bărbat și asumă-ți...eu mi-am făcut toți banii singur, tu ai fost un atârnător toată viața, consultantule politic/expertule în geopolitică...”, a declarat omul de afaceri.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Cozmin Gușă a anunțat că îl dă în judecată pe Elan Schwartzenberg. Într-o intervenţie la Realitatea TV, Guşă a mai precizat că avocaţii săi l-au sfătuit să-l reclame şi penal.

Consultantul politic susține că i-a fost afectat dreptul la viață privată, la demnitate și la propria imagine prin formularea unei plângeri penale împotriva sa și transmiterea acesteia în vederea promovării în mediul virtual. Cozmin Gușă cere instanței să-l oblige pe Schwartzenberg să plătească o sută de mii de euro. De asemenea, acționarul Realitatea TV solicită ca omul de afaceri să fie obligat să-i ceară public scuze, să suporte cheltuielile de judecată și să publice hotărârea judecătorească ce va fi pronunțată în acest proces, scrie Realitatea.

Procesul a fost deschis de Cozmin Gușă la Tribunalul Capitalei.

„Este vorba deocamdată de o plângere în civil, dar care va stabili și fapta extrem de gravă pe care a produs-o fugarul Elan. Avocații m-au sfătuit să fac și o plângere în penal. Nu e felul meu să fac asta, dar chiar și această judecată în civil, la modul legal și simbolic, va pune treburile unde sunt ele. Aberațiile scrise de Elan Schwartzenberg în acea plângere penală, sigur că dacă am fi fost în condiții normale, în politică sau în altă parte, necesitau doar un răspuns. Așa, fiind o acțiune penală pe care el a făcut-o, chiar dacă este bazată pe nimic, fiind de la cap la cap doar o minciună, afectează atât prestigiul meu public și credibilitatea mea, dar mai ales a televiziunii unde muncim cu toții, cea mai corectă din România și nu mă feresc să spun acest lucru, care a și fost administrată corect, însă care are mulți dușmani politici în coastă. Printre ei se află și Liviu Dragnea, partener de afaceri cu Elan, alături de alt fugar care a fost adus în țară, Mazăre.”, a spus Gușă.

„După cum am mai spus-o, această posibilitate de a se exprima în spațiul public și de a depune plâgeri penale, este o mare palmă dată statului român. Un stat român care, în condițiile în care un asemenea om ce poate fi descris ca un fugar bănuit de crimă, să mai facă asemenea scamatorii, în folosul partenerilor săi politici sau de altă natură, asta este de nepermis. Și de aici vedem slăbiciunea statului român. Ăsta este motivul pentru care, ca să compensez această slăbiciune am recurs la această acțiune în Justiție, în care i-am cerut 100 de mii de euro despăgubiri, am și plătit taxa de timbru. Dar, nu doar banii sunt importanți aici, pe lângă această amendă pe care va trebui s-o plătească fugarul Schwartzenberg, am cerut mai mult decât atât, mai exact, scuze publice din partea lui și publicarea faptului că va pierde acest proces la fel cum a publicat și denigrarea la adresa mea.”, a afirmat Cozmin Gușă.

„De ce am spus că este un fapt foarte grav? Cum tu, stat român, nu-l cauți pe acest om, cercetat în mai multe dosare, bănuit de crimă, un om care, în cârdășie cu Liviu Dragnea și cu Radu Mazăre, a participat, dovedit, la devalizări, a fost recunoscut de Mazăre drept coordonator al investițiilor lui, fie din Brazilia sau Madagascar, iar statul român nu verifică milioanele de euro, din zona Constanței, mulți bani fiind de la stat, bani care fug către Israel sau Madagascar. De ce nu face statul român demersuri în plus să îl aducă în țară pe Elan, ca să răspundă în fața instanțelor, pentru ceea ce a făcut și mai face în continuare?”, a precizat consultantul politic.

