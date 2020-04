„Personaje mentionate: Klaus Iohannis/ BOR/ Traian Basescu/ Victor Ponta/ Marcel Ciolacu/ Ludovic Orban/ Rares Bogdan/ Marcel Vela/ Gabriela Firea

Ar fi trebuit sa continui azi cu reorientarea geoeconomica, pe fondul “picajului” American dublat de (auto)izolarea lor din epoca Trump. Mai multi cititori mi-au solicitat insa sa-mi prezint perspectiva asupra atmosferei si situatiei interne din perioada urmatoare, deci asta voi face-n acest episod, pe scurt, cu concluzia deja sintetizata in titlu.

Am vazut cativa revoltati de iesirea publica a lui Iohannis, considerand gestul lui cu degetul oarecum amenintator, sau luatul nostru la “PERPULIS” din exprimarea lui, ca vreun semn de autoritate de “diriginte” suparat pe clasa indisciplinata.

Eu citesc altfel in spatele acestor gesturi: Klausica al nostru simte ca autoritatea lui e pe duca, iar prin aceste gesturi de neam prost forteaza o perceptie diferita (rad si copiii!), si-n plus, “miroase” deja ca degringolada si saracia post criza medicala, dublate de managementul sau defectuos din aceste luni, pentru care va fi “premiat” public, VOR DUCE CATRE O DECIZIE DE SUSPENDARE A SA DIN FUNCTIE, ca oricum s-au obisnuit romanii cu asa-ceva inca din epoca Basescu.

Daaa, sa nu va mirati de aceasta ingrijorare prezidentiala, sa fiti convinsi ca asa stau lucrurile, iar cei din “camarilla” sa opereaza si ei cu acelasi fel de ingrijorare, tocmai pentru ca vor fi si ei vizati. Sau cum, credeti ca Iohannis&comp nu stiu ca jumatate dintre cei 6,5 milioane care l-au votat anul trecut in noiembrie au facut-o doar de spaima “c-ar putea ajunge Proasta!” ?? Oricum, Iohannis a luat in turul 1 aproape 3,5 milioane de voturi, deci sub 20% dintre romani l-au mai preferat de fapt.