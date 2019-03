Cozmin Gușă, atacat de mafie. Ce a pățit patronul Realitatea TV

În emisiunea Realitatea Românească, realizatorul Octavian Hoandră a dezvăluit ce s-a întâmplat în timpul unor filmări alături de Cozmin Gușă.





Octavian Hoandră a deschis emisiunea Realitatea Românească din această seară povestind ce s-a petrecut ieri, la Constanța, în timpul emisiunii România 2019, moderată de Cozmin Gușă, patronul Realitatea TV, scrie Realitatea.

„Incepem iarasi cu Constanta si cu aceste personaje, nici nu stiu cum sa le cataloghez, care fac din Constanta sa fie un oras mafiot si chiar am proprietatea termenilor. Aseara, doamnelor si domnilor, in timp ce noi faceam emisiunea cu Cozmin Gusa, exact in timpul emisiunii, acest domn Stroe (n.red. Felix Stroe, președintele organizației județene a PSD Constanța) facea anchete, sa vada cine ne-a dat noua voie sa facem emisiune in Muzeul de Arheologie si Istorie din Constanta.

Sa vedeti cata micime au si mafiotii astia. Au o micime ingrozitoare. Daca as fi fost in locul domniei sale si venea in orasul meu o televiziune potrivnica, cred ca as fi fost numai paine si zahar, ca sa incerc sa arat o alta față, decat cea pe care noi, si mai ales constantenii, o stim.

Nu am crezut ca atmosfera intr-un oras cum este Constanta poate sa fie atat de tensionata. Am vorbit cu oamenii. Pot sa spun ca a atins echivalentul tensiunii din emisiunile pe care le-am facut in Harghita si Covasna. Nu exagerez. Acel oras este terorizat si faptul ca noi am venit acolo a starnit o groaza in randul acestor mafioti care sunt ingropati in bani si isi fac toate facilitatile ca sa stina orasul ala”, a povestit Octavian Hoandră, în direct la Realitatea TV.

