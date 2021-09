Cozi uriașe la cel mai așteptat festival din România, muzica de la Untold răsună 4 zile și 3 nopți

Cel mai mare festival de muzică din Europa a început. Accesul la festivalul Untold se face doar cu testare, adeverință de vaccinare sau dovada că persoana a trecut prin boală, dar asta nu garantează lipsa cozilor de la intrare.

Cozi uriașe la intrare

Oamenii au venit nerăbdători de la prima oră a dimineții pentru a intra la marele festival. Aglomeraţia s-a extins pe trotuarele din apropierea Parcului Central din Cluj-Napoca, locul unde se desfășoară ediția din 2021 a festivalului. Polițiștii încearcă să distanțeze fanii de muzică electronică și să păstreze o limită de decență.

Producția celei de-a șasea ediții Untold este una impresionantă, iar fiecare scenă are decorul său unic care amplifică magia festivalului. Unii dintre cei mai buni dansatori se află la magicul eveniment și sunt pregătiți să distreze lumea.

În prima zi a festivalului pe scena principală au fost artişti precum Benny Benassi, DJ Snake, Kungs, Steve Aoki, Tujamo şi Tyga. Publicul era din ce în ce mai entuziasmat pe măsură ce artiștii urcau pe scenă.

Principala scenă a festivalului este uriașă :28 de metri înălţime, 28 de metri lungime plus 800 de metri pătraţi de leduri.

Programul festivalului Untold:

Vineri, 10 septembrie: Mainstage: Fedde le Grand, Martin Garrix, Parov Stelar, Paul van Dyk, Sam Feldt Live, Vama Alchemy: Deliric X Silent Strike, Dirtyphonics, Spike, Wilkinson (DJ Set & MC AD-APT) Galaxy: Claptone (Day time special show), Jamie Jones B2B Loco Dice, Mahony, Seth Troxler Daydreaming: Anstascia & Bloem, Lum, Seth Troxler, Stavroz (Live & DJ Set) Fortune: Aly & Fila, Giuseppe Ottaviani, Paul Thomas, Richard Durând Time: Andre Rizo, Mihai Popoviciu, Rosario Internullo, The Gang (RO)

Sâmbătă, 11 septembrie: Mainstage: Danny Avila, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Subcarpați, Tchami, The Script Alchemy: Camo & Krooked, Chase & Status DJ Set, Macanache, Paraziții Galaxy: Paul Kalkbrenner, Raresh , Rhadoo Daydreaming: Hraach, Magă, Monolink, Parra for Cuva B2B Trashlagoon Fortune: Andrew Rayel, Bogdan Vix, Râm & Susana pres. Tales of Life, Ruben de Ronde Time: DJ Andi, Nusha, Pascal Junior, Vali Bărbulescu

Duminică, 12 septembrie: Mainstage: Afrojack, B Jones, David Guetta, Martin Solveig, Ofenbach, Quintino Alchemy: Culese din Cartier Showcase, DJ Wicked, DUB FX & Woodnote, Rudimental DJ Galaxy: Amelie Lens, Charlotte de Witte, Colyn, Tale of Us Daydreaming: Audiofly, Caleesi & Sarah Kreis, Day Dreamers (Marwan, DUB FX, Woodnote), Lee Burridge Fortune: Craig Connelly, Drym, Emma Hewitt, Markus Schulz Time: Afgo & Lemon, Markus Homm, Sasha Lopez, Sllash & Doppe