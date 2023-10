Cove, adevărul despre relația cu Andreea Marin. A recunoscut după 23 de ani de la Surprize, Surprize

Emisiunea „Surprize, Surprize” s-a terminat acum 23 de ani, dar Cove nu a uitat-o pe Andreea Marin nici acum. Acesta a declarat că Zâna Surprizelor a fost o prezentatoare unică și profesionistă. El consideră că nu mai există moderatoare ca fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr.

Cove, despre Andreea Marin

Prezentatorul a declarat că Andreea Marin a fost o prezentatoare unică și profesionistă. El consideră că nu mai există vedete ca fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. în televiziune. Acesta a recunoscut și că a fost foarte apropiat de Zâna Surprizelor și că au avut o relație de prietenie specială.

„Andreea Marin este omul care dacă m-ar suna acum și mi-ar zice: «Uite, aș vrea să intrăm acum în direct într-o emisiune, să prezentăm ceva», aș putea să mă duc fără să știu nimic. Sunt convins că ea are toate lucrurile acolo, îmi spune ce am de făcut și ne-am integra perfect. A fost o bucurie, o onoare și o plăcere. Este printre cei mai buni oameni de televiziune.

Și deși o spun cu regret, nici nu cred că vor mai apărea oameni de televiziune de nivelul ei. Asta pentru că televiziunea s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, de 23 de ani de când făceam noi Surprize, Surprize.Lumea s-a schimbat, ea e un profesionist desăvârșit și un prieten adevărat”, a spus Cove pentru playtech.ro.

S-a iubit cu o divă a showbizului românesc

Prezentatorul nu a fost fascinat doar de Andreea Marin, ci și de Oana Zăvoranu. El a avut o relație tumultoasă cu aceasta și nu a rezistat mult. Recent, Oana a povestit că acesta era foarte afurisit și că a vrut de mai multe ori să-l bată. Ea nu l-a putut ține sub control niciodată și a crezut că o înșală.

„Știi ce afurisit era ăsta?! Să ne ferească Dumnezeu. Mai știi când am venit la tine la apartament și te-am bătut? Că eu credeam că ești cu una. Am vrut să-l bat. Când a scăpat și a fugit, păi a fugit, nene! Relația noastră nu a fost deloc tocată. Au uitat-o ăștia. Noi am avut o relație foarte frumoasă, intensă, dar pe vremea aia nu era paparazzeala de acum. Să știi că l-am urmărit și mă bucur din tot sufletul că am văzut că e fericit, că are niște copii frumoși, că i-a venit mintea la cap; mi-a venit și mie. Am cel mai frumos bărbat, mai scump și mai iubitor și sunt îndrăgostită până peste urechi”, a povestit Oana Zăvoranu.