Cosmina Păsărin și George Vintilă, o relație tumultoasă: „Nu este sănătos ce am făcut”

Cosmina Păsărin (40 de ani) a avut o relație de 11 ani cu George Vintilă. Cu toate astea, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar vedeta a preferat să iasă din lumina reflectoarelor. Acum, bruneta a anunțat că iubește din nou și că se simte foarte bine lângă noul partener.

Cosmina Păsărin a mărturisit că a renunțat la televiziune pentru a petrecere mai mult timp cu noul iubit, familia și prietenii. Fosta prezentatoarea a povestit că a suferit foarte tare în relațiile din trecut, dar că a trecut peste toate obstacolele.

„Sunt bine din punct de vedere sentimental. Am o relaţie şi sunt fericită. Aleg să fiu discretă în privinţa relaţiei pentru că în acest fel am mai multă linişte, mai mult spaţiu. Înţeleg mecanismele showbizului, dar nu mă regăsesc în ele în această perioadă. Nu am mereu timp de apariții la evenimente. Nu este o strategie din spatele aparițiilor mele. Atunci când am o stare bună prefer să vin la evenimente cu drag. În rest, prefer să stau cu familia şi apropiaţii mei.

Nu ştiu cum percep oamenii persoanele publice. Eu nu m-am dat în vânt după promovarea excesivă, nu sunt neapărat dornică să apar, dar nu cred că este ceva greşit în asta. Eu sunt un om mai discret. În perioada în care am fost atât de mediatizată nu era un lucru pe care eu puteam să-l controlez. Pur şi simplu aşa se întâmplau lucrurile. Sunt într-o zonă în care prefer să fiu mai concentrată pe proiectele pe care le am, pe viaţa mea personală”, a declarat Cosmina Păsărin pentru Fanatik.

Cosmina Păsărin, prizonieră într-o relație toxică

Cosmina Păsărin a mai recunoscut că a acceptat să stea într-o relație extrem de toxică în tinerețe. Vedeta a mărturisit că a învățat multe din această experiență și că nu își mai dorește un partener posesiv.

„Cea mai mare greșeală pe care eu consider că am făcut-o este aceea că am permis ca gelozia și posesivitatea unui fost partener să îmi conducă viața și să transforme acea relație din parteneriat în prizonierat. Pot spune, deci, că am renunțat atunci la mine pentru a-l face pe el să se simtă confortabil, însă eu eram prizonieră în propria relație și mi-am semnat singură acea sentință. Nu este sănătos ce am făcut”, a declarat Cosmina Păsărin.