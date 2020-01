Potrivit unor surse apropiate prezentatorului, Cosmin Cernat (44 de ani) s-a arătat nemulțumit de faptul că salariul său era prea mic în comparație cu audiențele pe care le înregistrează emisiunea „Exatlon România”, filmată în Republica Dominicană. Șefii săi nu au fost de acord cu doleanța lui Cernat și l-au concediat, informează ciao.ro.

Totuși, prezentatorul a fost întors din drum, după ce șefii turci ai postului i-au propus acestuia să prezinte emisiunea „Fan Arena”. Cosmin Cernat a acceptat și va modera această emisiune, care va debuta la Kanal D luni, 27 ianuarie. Va fi difuzată în fiecare luni și marți, imediat după „Survivor România”.

„Astept cu nerabdare sa inceapa emisiunea si sa disecam firele povestilor ce se tes in Republica Dominicana, la <Survivor Romania>. Exista un interes extraordinar in ceea ce priveste aceasta competitie si experienta traita de concurenti acolo. Vom afla ce se ascunde in spatele evolutiilor, reactiilor, replicilor pe care le urmariti pe micile ecrane, vom incerca sa descoperim resorturile intime ale unor evenimente petrecute la <Survivor Romania>.

E o competitie extreme de dura, care va oferi, cu siguranta, surprize uriase, pe parcursul difuzarii emisiunii. Toti concurentii vor trece prin momente de cumpana, dar si prin momente de bucurie extraordinara. Ii vom insoti si noi, de acasa, si vom incerca sa le intelegem reactiile, momentele de slabiciune, si ne vom bucura de victoriile lor”, a declarat Cosmin Cernat. (FOTO: Kanal D)

