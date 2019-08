Femeia a povestit despre momentele de coşmar prin care a trecut în acea perioadă.

„M-a luat de acasa si mi-a zis ca are de sapat niste porumbi, in gradina. La 12 s-a sculat, ca era beat, bause tuica si cu vin, m-a tras, mi-a sucit mana, m-a tras de par, m-a pus in pat, apoi in genunchi, apoi m-a dezbracat si mi-a facut si in fund, si peste tot. Apoi s-a culcat, iar eu m-am dus la sapa. Se facuse ceasul 3. Apoi, m-am dus la el sa ii spun ca plec acasa. A luat o galeata cu apa si m-a facut fleasca, mi-am revenit si mi-a chemat taxi. Pe masa erau vreo 10 cutite, unul langa altul. Nu m-a amenintat, dar imi era frica. Apoi, a chemat pe un baiat cu taxi si m-a dus unde opresc microbuzele. Mi-a dat un pumn dupa cap si am cazut. In mai s-a intamplat. Era un pat numai de fiare. In celelalte camere nu am intrat, imi era sfiala. Nu am spus nimic pana acum pentru ca imi era teama de el, a spus ca ma omoara de tot, daca spun. Mi-a oprit si telefonul acolo si a dat cu el de ciment si l-a facut praf. Vorbea frumos, dar cand a baut tuica si cu vin si-a schimbat uitatura, se uita urat. El cand se uita, uitai sa va spui, se uita la un film de groaza. Am si declarat la Caracal, se uita la filmul ala de ii placea lui. Nu zicea nimic, doar se musca de buza. O femeie mi-a zis: ”tanti, bine ca scapasi, ca nu iti lua gatul!”. Mi-a spus o femeie care si-a pus fata la ocazie. Eu am zbierat, dar nu stiu daca m-a auzit cineva.”, a spus femeia, potrivit bzi.ro

