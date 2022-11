Coșmarul facurilor. Un român are de plată 51.000 de lei pentru curent electric. Procedura de contestare

Un român a postat pe un grup de Facebook o factură pentru energia electrică pe care a consumat-o în valoare de peste 51.000 de lei. El a precizat că furnizorul i-a recalculat consumul de la începutul anului, fără să-i ia în considerare autocitirea indexului. Mai mult, a precizat omul, compania nu i-a trimis facturi vreme de trei luni.

„Am întâmpinat următoarea problema cu Enel: după 3 luni de neemitere al facturilor de către Enel am primit azi o factură cu recalcularea consumului de la începutul anului până acuma! Eu până pe 31.07.2022 eram la zi cu plățile, iar kWh îl aveam la 0.75 lei, azi am primit factură cu toți kWh consumați de la 1 ianuarie cu prețul 1.3 Lei din care mi-au scăzut cei 0.75 pe care i-am plătit deja. Adică la ce am plătit până la 31.07.2022 ei mi-au mai băgat 0.55 lei kWh!”, a explicat românul care se confruntă cu această problemă.

Românul are contract încheiat pe firmă

El a arătat că factura de plată i-a venit la nivelul sumei de 53.000 de lei, precizând că deține două magazine alimentare cu un consum lunar total de 7.000 de kW/h.

„Una peste alta ne-am trezit că avem de plată suma de 53.000 lei. Este legal așa ceva??Am mai observat că nu mi-au luat în considerare autocitirea indexului, iar ei nu au citit indexul de mai bine de 6 luni, facturile fiind emise estimativ! Consumul nostru nu este mic, avem 2 magazine alimentare de proximitate (undeva la 7000 kWh/ luna ambele)!”, a adăugat autorul postării, pe Facebook, pe Grupul antreprenorilor din România.

Omul a precizat că a încheiat contractul de furnizare pe firmă, iar contractul era valabil până în luna iulie.

„Persoană juridică, am verificat acuma și am contract Enel fix care a fost valabil până pe 23.07.2022, deci nu aveau de ce să regularizeze prețul înainte de perioada aia!”, a mai arătat consumatorul, conform ziare.com.

Procedura de contestare a facturilor

În astfel de situații, sunt recomandați o serie de pași ce trebuie urmați pentru a contesta facturile la energie mult prea mari. ANRE și ANPC au elaborate o serie de recomandări destinate celor care primesc facturi cu valori foarte mari, raportat la consum. În primul rând, consumatorul trebuie să notifice în scris furnizorul de energie. De menționat că în situațiile în care facturile de regularizare au fost emise după o perioadă mai mare de patru ani, consumatorii pot contesta întinderea lor. Legea stabilește că regularizarea se face o dată la trei luni, iar nu mai târziu.

„Contestăm întinderea valorii facturii. Şi vreau să le mai dau un sfat: facturile care depășesc sau la care sunt făcute regularizări pe 4 ani de zile ele sunt prescrise. Orice fel de datorie comercială este prescrisă. Regularizarea peste 3 luni de zile nu trebuie plătită, ea trebuie eșalonată. Au fost cazuri de 4 ani de zile… ele sunt prescrise, nu trebuie plătite”, a susține avocatul Adrian Cuculis.

Facturile trebuie contestate, în primul rând, la furnizorul de energie, conform procedurii. Furnizorii trebuie să transmită un răspuns la contestația consumatorului în maximum 15 zile de la primirea acesteia. În cazul în care nu răspund în termen sau răspunsul este negativ, consumatorul trebuie să se adreseze cu o nouă sesizare ANRE sau la ANPC. De menționat că ANPC nu soluționează contestațiile formulate de persoanele juridice.

În cazul în care nici răspunsul ANRE sau ANPC nu este cel așteptat, consumatorul se poate adresa cu o acțiune în justiție pentru a solicita anularea acelor facturi care au valori prea mari.