Coșmarul Băsescu. A intrat în politică din cauza fostului președinte, iar acum a ajuns ministru în Guvernul Ciolacu

La doar 18 ani, Gruia a ales să facă politică după ce, după cum singur spune, l-a enervat o frază celebră rostită de fostul președintele Traian Băsescu, din care rezulta că ”școala românească produce numai …”.

Drept urmare, Bogdan Gruia s-a ambiționat să îi dovedească lui Traian Băsescu că se înșeală. În scurt timp era deputat PSD, iar acum a fost numit de partid, în funcția de ministru al Digitalizării.

„Sunt cel mai tânăr deputat social-democrat din Transilvania. Am intrat în politică la 18 ani și un pic. Am intrat în PSD pentru că simțeam atunci o revoltă profundă față de Traian Băsescu. Spusese, la un moment dat, că școala românească produce doar tâmpiți. Nici eu, nici colegii mei de generație n-am simțit că ni se potrivește titulatura. Prin urmare, cred că vocea noastră, a tinerilor, trebuie auzită, și așa am intrat în PSD. Nu m-am gândit niciodată, atunci când am intrat în PSD, că la 29 de ani voi ajunge să depun jurământul în Camera Deputaților. Mă onorează foarte tare acest lucru pentru că nu sunt acolo pe persoană fizică, ci sunt și ca vocea unei generații. Nu sunt în calitate de persoană fizică. Mă bucur că, la 18 ani, am făcut pasul spre politică”, a declarat Bogdan Ivan Gruia.

A spus cine este mentorul său din PSD

Noul ministru de la Digitalizare a spus în trecut că mentorul său din politica românească este președintele PSD Bistrița Năsăud, influentul Radu Moldovan. Acesta este vicepreședinte al PSD, și este responsabil cu implementarea politicilor partidului în zona de nord vest a României.

Bogdan Ivan Gruia are 32 de ani. El a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, specializarea Administraţie publică (2009-2012), fiind licenţiat al acestei facultăţi.

Este un apropiat și al președintelui interimar al PSD Cluj, senatorul Vasile Dîncu, considerat eminanța cenușie a partidului.

În trecut, Gruia a fost consilier al preşedintelui Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud şi purtător de cuvânt al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud (2012-2020), precum şi expert elaborare strategii în cadrul proiectului ”Dezvoltarea de strategii şi politici pentru a acorda şanse egale copiilor aparţinând grupurilor vulnerabile”.

La alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 a fost ales deputat în circumscripţia electorală nr.6 Bistriţa-Năsăud din partea Partidului Social Democrat (PSD), fiind validat în funcţie la 21 decembrie 2020, scriu cei de la DCNews.