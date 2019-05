Dezvăluiri negre de la Asia Express. Bombă în televiziune: „Oameni drogați la volan. Ne-au alergat noaptea”

Șerban Copoț, fost concurent la Asia Express, face dezvăluiri cutremurătoare despre emisiunea care a cucerit România, doborând recorduri de audiență.





Șerban Copoț a fost unul dintre concurenții de la Asia Express din sezonul doi. La început a făcut echipă cu prezentatorul Cosmin Seleși, însă când acesta s-a accidentat, a fost înlocuit de George Vintilă. În toată această aventură, au existat și părți negative, despre care s-a decis să vorbească și să împărtășească fanilor, prin ce greutăți a trecut.

„A avut un impact pe mai multe straturi…De foame de bani!? Glumesc. Eram curios. Am văzut sezonul 1 și am văzut că e un challenge. Am zis că pot să-l fac, am crezut că am skills-urile necesare încât să mă duc acolo și să mă întorc sănătos. Mai ales că era vorba despre India unde se știe că e groasă treaba. Sunt genul foarte ambițios și îmi place să mă înham la niște chestii, mai ales dacă sunt pe competiție și fun.

Pentru mine cea mai mare realizare e că m-am întors sănătos. Aproape jumătate din concurenți au plecat pe targă de acolo. E foarte intens, foarte periculos. Când te uiți la televizor vezi doar jocurile de amuletă, nu-ți dai seama de pericol, în trafic, cu oameni beți, drogați la volan, am fost alergați noaptea, am simțit rasismul pe pielea mea, se întâmplă niște chestii. Nu m-am întors alt om, nu am plecat cu nu știu ce iluzii, la fel cum nu am fost vreo nimfă care a plecat în lume: sărăcie și mizerie am văzut și aici, bine, nu la aceeași magnitudine. Dar psihic vorbind, m-am întors la fel”, a spus Șerban Copoț într-un interviu pentru life.ro.

