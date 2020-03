Medicul a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care contrazice afirmația unui professor care a afirmat că spirtul ar fi inefficient în lupta cu acest virus.

„SPIRTUL MEDICINAL ESTE EFICIENT ÎN LUPTA CU CORONAVIRUS! APA ȘI SĂPUNUL SUNT EFICIENTE ÎN LUPTA CU CORONAVIRUS!

Nu trebuie să fii medic ca să simți instinctiv că ceva nu este în regulă cu afirmația publică a unui profesor renumit, vizavi de lipsa de eficiență a spirtului în lupta cu COVID-19.

Iată ce indică site-urile guvernamentale din alte țări:

„If soap and water are not readily available, use a hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. Cover all surfaces of your hands and rub them together until they feel dry” („Dacă nu aveți la dispoziție apă și săpun, folosiți un produs pentru igienizarea mâinilor care conține alcool de cel puțin 60 grade. Aplicați pe toată suprafața mâinilor și frecați-le împreună bine până se usucă pielea complet”).

Atunci, de ce sunt lansate inepții în spațiul public?

Spirtul, care este alcool de 70 de grade, este foarte util! Dacă nu aveți alte variante de dezinfectare, spirtul poate fi folosit pentru curățarea eficientă a mâinilor.

Sănătate multă, tuturor!”, a scris medicul Adina Alberts pe Facebook.

