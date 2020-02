Mai precis, au apărut controverse între autorităţi pe tema măsurilor luate în cazul familiei bărbatului diagnosticat cu coronavirus. Oficialii de la Bucureşti afirmă că rudele tânărului sunt în carantină, în vreme ce cei de la ISU Gorj spun că oamenii sunt doar izolaţi la domiciliu, scrie Antena 3.

„Toate persoanele cărora li s-au recoltat probe biologice sunt izolate la domiciliu, sub supraveghere. Nu avem centre de carantină în Gorj. Dacă va fi cazul, persoanele care intră în carantină vor fi transportate în centre specializate”, anunțat purtătorul de cuvânt ISU Gorj, Florin Chisim.

Într-un interviu acordat postului tv , românul care a fost confirmat cu coronavirus a declarat că nu a avut un contact direct cu italianul diagnosticat cu coronavirus, ci l-a văzut de la distanță atunci când acesta a venit în localitate.

„Nu am avut nicio treabă cu acest italian. Doar patronul meu a vorbit cu el. Toată lumea aberează la televizor. Cu italianul, acum când am venit acasă, l-am văzut. A fost la hală. Nu am fost aceeași încăpere. Eu m-am uitat doar două secunde în curte, am văzut italianul și apoi am intrat în hală. Am fost la o distanță considerabilă. N-am mers cu el la vânătoare, nu am făcut niciun chef”, a spus tânărul.

„Este un scenariu pe care noi l-am avut în vedere, încă de când am conceput tot ce înseamnă proceduri și protocoale pentru monitorizarea și managementul viitoarelor cazuri de infecție cu coronavirus. Managementul primului caz nu a schimbat în mare parte, doar că cei care au fost în prejma românului detectat cu coronavirus trec într-o carantină, până acum erau în izolare.

Toți cei șapte membri ai familiei sunt negativi la testarea cu coronavirus. Ei intră în carantină. Ei sunt monitorizați, izolați, iar la finalul celor 14 zile va mai fi o evaluare. La interval de 24 de ore, dacă aceste teste vor fi negative, vor ieși din carantină”, a explicat Nelu Tătaru, secretar de stat în ministerul Sănătății.

Te-ar putea interesa și: