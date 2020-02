Potrivit informațiilor furnizate de șantierele navale Jiangnan de la Shanghai, unde se află în construcție al treilea portavion al Chinei, și de Shenyang Aircraft Corporation, fabricantul avionului de vânătoare J-15, întreprinderile și-au prelungit vacanța Sărbătorii de Primăvară, scrie ziarul chinez în limba engleză Global Times.

Companiile le-au cerut angajaților care au mers în alte orașe, de când a început epidemia, să nu se întoarcă la muncă până la noi ordine, sau să se plaseze în carantină acasă timp de 14 zile, perioada de incubare a virusului, mai scrie ziarul.

Acest lucru va duce probabil la întârzieri în construirea noului portavion și a avioanelor de luptă, afirmă observatori citați de Asia Times, în condițiile în care programul strategic al Chinei pentru anii viitori se bazează într-o măsură covârșitoare pe portavioane.

Impactul în Wuhan, acolo unde a erupt epidemia cu coronavirus, impactul ar putea fi și mai mare, afirmă observatorii citați.

În Wuhan se află amplasate numeroase companii de arme și echipamente militare, cum ar fi Wuchang Shipbuilding Industry Group Co. Ltd., unde se construiesc submarine, și Naval University of Engineering, unde sunt dezvoltate tehnologii navale moderne, precum catapultele și tunurile electromagnetice, propulsia integral electrică și alte tehnologii pentru submarine.

Xu Guangyu de la China Arms Control and Disarmament Association a declarat pentru Global Times că virusul va avea un impact de scurtă durată, dat fiind că este de așteptat ca epidemia să dureze cel mult câteva luni.

Între timp, opt mari avioane de transport aparținând armatei chineze a aerului, au aterizat pe aeroportul internațional Wuhan Tianhe, care au adus în focarul epidemiei 795 de membri ai personalului medical și 58 de tone de furnituri pentru a ajuta la combaterea virusului, a relatat Xinhua.

Este cel mai mare număr de avioane cargo expediate de forțele aeriene chineze în cadrul unor operațiuni militare non-combatante, după acțiunile de ajutorare în urma cutremurului catastrofal de la Wenchuan, provincia Sichuan, din 2008, și a cutremurului de la Yushu, din 2010, în provincia Qinghai.

