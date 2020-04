În România deja știți ce se va întâmpla, se poate lua Lumină, dar nu sunt deschise bisericile. Cred că soluția găsită de Biserica Ortodoxă și Marcel Vela este una care nu pune în pericol pe cei care vor să aprindă o lumânare de Paști. Este același contact ca și la farmacie sau supermarket. Așa s-a evitat o tensionare a situației și izbucnirea unor conflicte greu de gestionat.

M-am uitat să văd cum celebrează Paștele celelalte biserici ortodoxe. În Serbia, Muntenegru, și Grecia, ca și în România, bisericile sunt închise. În Tbilisi, Sofia și Moscova bisericile sunt închise, dar în restul teritoriului nu prea.

Cea mai radicală a fost Biserica Ortodoxă din Georgia care a refuzat să închidă ușile lăcașurilor de cult și ține în continuare slujbe cu public, sfidând decizia autorităților.

Uitându-mă pe ultimele date (din perspectiva deceselor) văd următorul clasament în rândul țărilor ortodoxe înaintea Sărbătorilor:

România cu 7.707 cazuri confirmate și 392 de morți Rusia, cu 27,938 cazuri și 232 de morți Ucraina, cu 4.161 cazuri și 116 morți Grecia, cu 2207 cazuri și 105 morți Serbia, cu 5.318 cazuri și 103 morți Republica Moldova, cu 2.154 de cazuri și 54 de morți Macedonia de Nord, cu 1081 de cazuri și 46 de morți Bulgaria, cu 800 de cazuri și 38 de morți Muntenegru, cu 303 cazuri și 4 morți.

Bineînțeles că mulți vor spune că nu este relevant acest clasament, pentru că trebuie luată în calcul și dimensiunea populației, cpacitatea de testare, etc. Așa este, dar am mai adăugat un element: numărul de teste la 1 milion de locuitori, pentru că am constat că acesta este un factor important în evaluarea capacității de reacție a sistemului de sănătate.

Aici, Rusia este pe primul loc, cu peste 11.000 de teste la 1 milion de locuitori, urmează Muntenegru cu peste 6.000 teste/1 M locuitori, Grecia cu 4.800 teste/ 1 M locuitori, pe locul 4 vine România cu 4.100 teste/1 M locuitori.

Serbia, Bulgaria, Moldova, Macedonia de Nord și Georgia sunt pe locurile următoare.

Este o fotografie a situației de moment care ne arată că în România apelurile la izolare ale autorităților au la baza o indisciplină cronică. Stimulată de reacțiile haotice ale autorităților care au ignorat venirea în țară a 400-600.000 de români din diaspora italiană, spaniolă, franceză, exact în momentele „roșii” ale pandemiei, au dat drumul la zeci de mii de români la muncă în Germania, dar și de inconștiența celor care refuză să vadă pericolul. Oricum putem continua enumerarea greșelilor, dar nu asta este important.

Va fi un vârf în România după Sărbători?

Cel mai probabil da, dar ținând cont de evoluția la acest moment, era de așteptat. Ceea ce ne putem ruga să nu se întâmple este să ieșim de pe primele locuri ale clasamentului morții, ca să ne putem întoarce la o viață normală. Atât de normală cât poate ea să mai fie după experiențele prin care am trecut.

Pentru că asistăm la Moartea și Învierea lumii noastre. Sper să ne facă mai buni…

P.S. Simt nevoia să dau două declarații care reprezintă tipurile de atitudine la nivelul cel mai înalt al Guvernului. Fără să fac vreo apreciere, cred și eu că trebuie să ne bucurăm de aceste momente fără a pune în pericol alte persoane. Mai ales pe cele apropiate.

Marcel Vela: ”Ce pot să vă spun astăzi este că am căutat cea mai bună soluţie, astfel încât să putem simţi atât cât se poate sărbătoarea Paştelui. Voi aprecia la toti cei care m-au jignit zilele trecute daca nu vor umbri si mai mult cea mai veche şi importantă sărbătoare a creştinătăţii, dorindu-le şi lor multă, multă sănătate!

Dragi prieteni, să putem simţi fizic atât cât se poate acest moment sfânt, iar măcar spiritual să ne unim în rugăciune. Aşa să ne ajute Dumnezeu! Sărbători cu pace şi sănătate!”, a spus Marcel Vela într-o postare pe o rețea socială.

Ludovic Orban la Digi 24: ”Nu am vorbit cu preotul să vină cu Lumină la mine acasă. Sunt ocupat de dimineață până noapte (…) Nu cunoșteam în detaliu acordul domnului ministru încheiat cu BOR. Ulterior, acest acord a fost modificat și la ora actuală este conform tuturor ordonanțelor și recomandărilor specialiștilor epidemiologi. Riscurile de transmitere sunt aproape inexistente acum”