Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău l-a amendat pe dr. Marian Gherghelescu cu suma de 20.000 de lei, pentru că nu a anunțat în primă fază DSP-ul, de cazul tânărului de 24 de ani suspect de infectare cu coronavirus.

În semn de solidaritate cu dr. Gherghelescu, alți șase medici au demisionat.

„Dată fiind situația, una care putea fi foarte gravă, medicii nu și-au respectat obligațiile. Trebuia să ne anunțe, de urgență, pe noi. Nu au făcut-o. Direcția de Sănătate Publică Bacău s-a autosesizat din presă. DSP a fost informat oficial la 15.30, prin fax” , a declarat Alin Năstasă, directorul DSP Bacău.

„Când e cazul de situații neobișnuite sau cu risc maxim, aveau obligația să ne anunțe imediat. Conform fișei, la ora 13.28 a intrat la UPU, la 13.35 e izolat cu suspiciune de coronavirus. Noi am aflat după ora 14.00 din alte canale, și nu de urgență, așa cum prevede legea. Eu am aflat personal. Am fost sunat și când am vorbit cu colegii mei din instituție nimeni nu știa, ceea ce înseamnă că nu și-au făcut treaba”, a adăugat Alin Năstasă, conform Cancan.

Te-ar putea interesa și: