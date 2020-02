După două zile de izolare, libertatea are un gust dulce pentru Alla Ilina. O femeie de 32 de ani care a fost pusă în carantină la clinica Botkinskaia din Sankt-Petersburg, după ce a fost examinată în urma revenirii în țară din stațiunea Hainan din China, acuzând dureri în gât.

Alla a fost testată negativ pentru coronavirus, de trei ori la rând, dar medicii au insistat ca ea să rămână în carantină.

„Am făcut deja o hartă și aveam un plan. Când a venit seara și personalul medical era mai puțin atent cu supravegherea, am scurcircuitat încuietoarea magnetică din camera unde eram izolată și am deschis ușa. Am studiat fizica, ceea ce m-a ajutat ”, a spus Ilina pentru Moscova Times.

„Constituția noastră garantează libertatea. Nu pricep de ce trebuia să rămân în spatele gratiilor într-un spital”, a adăugat ea. Doar două cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Rusia. Cei doi pacienți erau resortisanți chinezi și de atunci și-au revenit.

„Dacă nu există simptome, dacă toate testele sunt negative, atunci medicii nu au dreptul legal să țină un pacient în carantină, acest lucru este considerat ca detenție involuntară și abuz de putere”, a declarat Svetlana Savinova, președinta asociației de avocați Axiom.

Savinova a făcut referire și la articolul 236 din Codul penal rus, care stipulează că, dacă rușii pot fi trași la răspundere pentru încălcarea regulilor sanitare și epidemiologice, aceștia pot fi acuzați doar dacă aceasta are ca rezultat o boală în masă, o intoxicație sau moartea. În Sankt Petersburg, nu a fost identificat încă nici un singur caz de coronavirus.

Medicii care sunt în favoarea politicilor dure de carantină susțin că aceste reguli stricte sunt exact ceea ce menține la zero numărul rușilor infectați.

„Evadarea ei este șocantă. Este un act impulsiv prost gândit, care ar putea avea consecințe grave „, a declarat specialistul în boli infecțioase, Vladislav Zhemchugov.

