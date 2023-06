Cornel Țălnar, prima reacție după arestarea lui Dorin Șerdean. Fostul acționar de la Dinamo este acuzat de fraudă

Dorin Șerdean, fost acționar al clubului de fotbal Dinamo București, a fost arestat de o instanță a Tribunalului București. Omul de afaceri este acuzat de fraudă cu fonduri europene. Fostul patron al „câinilor” ar fi furnizat scrisori de garanție neacoperite către beneficiarii unor proiecte finanțate cu bani de la Uniunea Europeană. Cornel Țălnar, un fost jucătorimportant al lui Dinamo în anii 1980, a făcut primele declarații privind cazul lui Dorin Șerdean.

Cei doi au relație apropiată de mai mulți ani de zile. Mai mult decât atât, Șerdean și Țălnar au garantat pentru venirea lui Pablo Cortacero la Dinamo, în urmă cu trei ani. Avocatul lui Dorin Șerdean a fost cel care a confirmat primele informații despre arestarea omul de afaceri. Fostul internațional a spus că este surprins de problemele cu care se confruntă omul de afaceri.

De asemenea, Țălnar susține că nu știe nimic despre faptele de care este acuzat Șerdean. Fostul fotbalist a recunoscut că vorbește frecvent cu Șerdean despre situația echipei din Ștefan cel Mare. Ultima discuție dintre cei doi a fost după ce Dinamo a reușit să promoveze în Superliga României, în urma barajului câștigat împotriva lui FC Argeș.

Cornel Țălnar a rămas blocat când a aflat de arestarea lui Dorin Șerdean

„N-am mai vorbit cu dânsul de două săptămâni. Eu am fost la București, el a fost pe la Alba. Am văzut și eu că a fost arestat și că azi nu știu ce se va întâmpla, se va decide dacă va primi 30 de zile sau nu. Nici nu știu pentru ce a fost arestat, sunt total pe dinafară. M-am blocat și eu când am văzut! Am mai vorbit despre Dinamo cu el, da. Vrem binele lui Dinamo și l-am vrut de fiecare dată. Am vorbit după promovare, era bucuros”, a mai spus Cornel Țălnar. Fostul fotbalist a mai spus că omul de afaceri nu s-a mai implicat în club și că are foarte puține acțiuni la Dinamo.

Țălnar a ținut să precizeze că Șerdean a spus încă de la început că nu are suficiente resurse financiare pentru a susține echipa de fotbal. „Nu mai are treabă cu clubul. Că are 0,0001% din acțiuni? Nici nu știu ce înseamnă asta. Dar nu mai are treabă. A spus de la bun început că nu are bani să țină clubul și că vrea să-l dea cuiva ca să nu se întâmple ceva și mai rău cu Dinamo”, a declarat Cornel Țălnar, pentru GSP.ro.

Dorin Șerdean a fost arestat în urma unei decizii a Tribunalului București, care a venit în urma solicitării Parchetului European. Omul de afaceri și-a vândut acțiunile pe care le avea la Dinamo către Red&White, în luna mai a acestui an. Totuși, el încă figurează în acte ca acționar al clubului deoarece deține 0,1% din acțiunile de la Dinamo.