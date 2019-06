Scandal între două legende ale fotbalului românesc. „Pierdutule, plin de fariseism, minciună și logoree tehnico-tactică”

Cornel Dinu a lansat un atac virulent îndreptat către Anghel Iordănescu, deranjat de unele declarații pe care „Generalul” le-a făcut într-un interviu.





Anghel Iordănescu a acordat săptămâna trecută un interviu pentru „Gazeta Sporturilor”, și câteva dintre afirmațiile făcute de „General” l-au scos din minți pe Cornel Dinu.

„Mulți oameni din 1990 nu s-au mai regăsit pe lista din 1994. Am ratat apoi calificarea la Euro '92 cam tot cu același grup, Hagi, Popescu și ceilalți, cu care ne îndreptam spre un nou eșec pentru 1994, după acel 2-5 de la Kosice”

„La câte debitează Dinu, întrebați-l pe el! Dacă a făcut vreun pact, bravo lui, a fost băiat deștept. Mă bucur că ne-a ajutat! Dar trebuia să rămână la echipă, dacă tot realizase acea înțelegere” * e vorba despre meciul cu Belgia, 2-1, de la București, din campania pentru Mondialul din 1994

„Când mai erau câteva zile până la partida cu Columbia, m-a chemat în cameră regretatul Mircea Angelescu. Mi-a spus că sunt nemulțumiri printre jucători, că antrenamentele sunt prea dure, că nu mai știu ce. Pe scurt, mi-a transmis că hotărârea federației, nu a lui, ar fi să ia în calcul plecarea mea”

„N-am fost deloc defensivi în SUA! Se zicea că am jucat cu cinci fundași, chiar cu șase. Nu, au existat meciuri în care am evoluat și în formula 3-4-3”

„Ar fi trebuit să-l introduc pe Stelea la loviturile de departajare cu Suedia. La antrenamente, Stelea făcea competiții cu colegii și arătase că la loviturile de la 11 metri era mai abil. Deci admit că e un reproș întemeiat”

Cornel Dinu i-a dat o replică lui Anghel Iordănescu:

„Pierdutule, știi că așa îți zicea hâtru nea Tinel, dar bineînțeles că eu respect logica infailibilă a celor care nu mai sunt printre noi și tac. Mamă, dacă aș traduce... Dar îmi dau peste mână și trec mai departe. Iar, după atâtea cruci bigote făcute ostentativ, la vedere, încurci patrafirul cu aghiazma și spui trăsnăi.

De ce nu ma lași tu în pace și mă provoci, că aș debita? Ai și dreptate, da, debitez când văd fariserism, minciună și logoree tehnico-tactică, ce nu are cum să te caracterizeze. Poate merge cu unii. Pierdut în obscurantism, n-ai cum să înțelegi că suntem câțiva care, atunci când se spun minciuni despre noi, răspundem cu adevăruri.

Nu intru cu cerneala în zbuciumul și meticulozitatea ce vrei să lași să se înțeleagă că te-ar fi caracterizat în pregătirea jocurilor de la Mondialul din '94. A fi prea mare hazul. Ce tactică te muncea și o pregăteai?! Că lui Sacchi și Zeman, care m-au delectat acum câteva seri la Soto Voce a lui Marzulo, să fim serioși, nu le puteai fi nici măcar al 4-lea secund. Niciun apropo la erudiția ce ai dovedit-o de atâtea ori, când încerci graiul vechilor cazani.

Simplu atunci. Păi toată lumea care se pricepe cât de cât la fotbal știe că seria din America a tricolorilor a fost mai slabă decât cele din Mexic '70 și Italia '90. Iar una peste alta, în America am jucat cu 9 în apărare și doi în atac, Hagi și Răducioiu. Ca dovadă clară stă adevărul că din cele 10 goluri, trei le-a reușit genialitatea execuțiilor lui Hagi, la alte trei geniul Hagi a dat asistul (ultima pasă, că assistul ți-e greu de pronunțat), iar la alte 4 a fost în desăvârșirea lor. Și Răducioiu, aruncat în națională și de mine, ca și Lupescu în 1990, a marcat trei goluri. Apoi, spui că ai creat această echipă cu vreo 10 jucători de la Steaua. Da, Pierdutule, dar ăștia 10 au fost cei pe care i-ai moștenit promovați de mine la națională. Ai tupeul obraznic să spui că ai adus mari noutăți. Ai moștenit echipele construite de Ienei și de mine. Să-ți fie de bine!

Zgândări și rana destinului de la Kosice, spunând că sunt vinovat că Dubovsky a marcat trei goluri. E și ignoranță, și răutate. Pentru că am anticipat că nu vom suporta decât 7-8 șuturi pe poartă, și au fost 7, și n-am prevăzut că Lung va lua 3 în urma unor lovituri libere. Greșeala mea, și m-a costat într-un fel, e că am cedat la presiunea presei și a opiniei publice punându-l între buturi pe Lung, care nu mai era de acest nivel. Iar pe Stelea, comitetul federal nu mi-a permis să-l titularizez fiindcă era rezervă la Salamanca. Am greșit, am plătit, poate pe nedrept, după un joc care se petrece o dată la 50 de ani.

