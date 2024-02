Ferma Dacilor. Cornel Dinicu, noi solicitări către judecători

Cornel Dinicu are noi solicitări pentru judecători, după ce a fost plasat sub arest la domiciliu. Principala cerere a patronului de la Ferma Dacilor este de a putea comunica în această perioadă cu soția lui. În cazul în care nu are acordul magistraților, a cerut să își ispășească arestul la domiciliu la pensiunea pe care o deține.

Cornel Dinicu vrea să comunice cu soția

Magistrații de la Judecătoria Ploiești analizează marți solicitarea formulată de avocatul lui Cornel Dinicu. Patronul de la Ferma Dacilor cere să poată comunica cu soția cu care locuiește în aceeași casă.

El este nemulțumit de faptul că nu are voie să vorbească cu soția sa. În cazul în care solicitarea lui nu este aprobată de magistrați, Cornel Dinicu cere să fie mutat la pensiunea din Tohani.

Cere aprobarea de a primi tratament stomatologic

Pe lângă cele două solicitări, patronul de la Ferma Dacilor vrea acces la un tratament stomatologic. Rămâne de văzut dacă cererea făcută de avocatul acestuia va fi aprobată de magistrați.

În cazul în care nu respectă măsurile arestului la domiciliu, patronul de la Ferma Dacilor s-ar putea întoarce după gratii.

Cornel Dinicu a angajat o echipă de experți

Patronul susține în continuare că focul a fost pus de o mână criminală. Pentru a-și susține viziunea, acesta și-a angajat o echipă de experți care să demonstreze că focul nu a izbucnit din senin.

Cornel Dinicu ar urma să fie din nou dus la locul tragediei, pentru continuarea anchetei. În perioada următoare se vor face trei expertize. Este vorba despre cea pirotehnică, a curentului electric și cea a materialului lemnos.

Patronul pensiunii din Tohani a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. De asemenea, magistrații de la Tribunalul Prahova a înlocuit măsura arestului la domiciliu dispusă anterior faţă de alte două persoane implicate în administrarea complexului turistic, cu măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.