Stare de alertă maximă după ce un vultur a atac și ucis un copil care se juca într-un parc.

Incidentul a avut loc în districtul Gaashaamo, din Etiopia, iar autoritățile nu știu cum să pună capăt situației. Nu este pentru prima dată când păsările atacă oamenii, în ultima vreme orașul fiind supus unui adevărat asediu „vulturesc”. Familiile din regiune se tem atât de tare încât nu își mai lasă copiii afară să se joace, mai ales că numai în ultimele două zile doi elevi au fost atacați de vulturi în timp ce se întorceau de la școală.

Muno Shuayb este o mamă-eroină care și-a scos fiul, la prorpiu, din ghearele unui vultur. Dailymail prezintă cazul ei: „Eram în casă când l-am auzit pe fiul meu țipând. M-am grăbit să ies afară și atunci am văzut vulturl trântindu-l la pământ pe copil. Era peste el și cu ciocul îl mușca. Plângea și țipa întruna „mamă, mamă!”. Am alergat și am aruncat cu un băț în pasăre, reușind s-o alung”. Curajul și determinarea lui Muno i-au salvat viața copilului său, au dat asigurări medicii care l-au consultat pe micuț.

Mohamed Hassan, ofițer de poliție, susține că s-a intensificat patrularea în zonă și, de asemenea, s-a emis un ordin de împușcare pentru vulturul ucigaș. „Există o operațiune a poliției în curs de desfășurare. Poliția a fost dislocată în zonă și în jungla din jur. Am dat și ordin să fie împușcat, dar, degeaba, până acum nu l-am găsit”, afirmă Hassan.

