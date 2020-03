5 martie

Copiii norvegieni, parteneriatul CBC-ZDF și gripa chinezească. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 5 martie s-au născut Henric al II-lea, Heitor Villa-Lobos, James Madison, Rosa Luxemburg, Rex Harrison, Pier Paolo Pasolini, Elaine Page, Andy Gibb, Aurică Beldeanu, Radu Stanca.

Pe 5 martie în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Conon din Isauria, Conon Grădinarul, Iraida şi Marcu Pustnicul.

Zi de muncă în ”Kalendarul” poporului român, în „kalendar” dar şi a cincea babă: Cosânzeana, Joiana sau Rebi. Cine îşi alege această babă şi se adevereşte, adică este timp frumos toată ziua, poate speră să arate mai bine, „mai ţanţoş”, tot anul.

Dar iată două informații interesante, în special pentru cei care lucrează în media, primite prin curier:

În Norvegia, 90% dintre copii între 9-18 ani utilizează rețelele sociale, potrivit unui nou raport al Barn og medier publicat de Norwegian Media Authority.

YouTube este platforma cea mai populară, urmată de Snapchat, Tik Tok și Instagram. Raportul mai arată că peste 40% dintre adolescenții cu vârste între 13-18 ani au vizionat conținuturi violente, porno sau horror online.

Grupul de vârstă cel mai mic a fost alcătuit din copii de 9 ani, care au recunoscut că urmăresc rețelele sociale în proporție de 50%. You Tube este utilizat de 95% dintre copiii de 9-18 ani, iar Snapchat de 80%. Tik Tok și Instagram sunt utilizate în proporție de 65%.

Majoritatea copiilor și tinerilor folosește rețelele sociale pentru a vorbi cu prietenii. Aproximativ 50% se împrietenesc cu persoane noi cu aceleași preocupări și circa 40% partajează conținuturi pe care le consideră importante. Pe lângă aceste preocupări, copiii și tinerii partajează sau creează clipuri video.

Deși există și o parte pozitivă în utilizarea rețelelor sociale, se spune în raport, problemele sunt destul de numeroase. Doar în 2019, peste 40% dintre adolescenții norvegieni între 13-18 ani au vizionat conținuturi vilolente online și circa 50% dintre fetele între 13-18 ani au văzut conținuturi care idealizează siluetele slabe.

Autoritatea norvegiană pentru media intenționează să dezvolte înțelegerea critică a media pentru copiii de toate vârstele, pentru a preveni diverse probleme, cum sunt intimidarea online, expunerea la conținuturi vătămătoare și anxietatea legată de propriul corp.

Dar, este necesară o strategie națională pentru a obține efecte în munca de prevenire, se mai spune în raport. Aceasta ar însemna coordonarea acțiunilor pentru securizarea copiilor online, deoarece amenințările s-au înmulțit.

În cadrul celei de-a 70-a ediții a Festivalului Internațional de film de la Berlin, CBC/Radio Canada și ZDF au anunțat formarea unui parteneriat ce vizează oficializarea și consolidarea colaborării între cei doi radiodifuzori publici. Catherine Tait, PDG al Radio Cnada și Thomas Bellut, director general al ZDF au semnat acest protocol de colaborare în prezența lui Stephane Dion, ambasadorul Canadei în Germania.

Această înțelegere va oferi publicului canadian și german producțiile noastre cele mai bune. Împreună vom prezenta povești autentice, vom pune în valoare talentele și ne vom consolida cunoașterea reciprocă, a declarat Catherine Tait.

În calitatea noastră de servicii publice, a spus Thomas Bellut, avem, mai mult ca oricând, responsabilitatea de a oferi ascultătorilor informații fiabile și cel mai bun conținut creativ. Avem aceleași valori și aceeași misiune. Această înțelegere va consolida legăturile dintre ascultătorii din Germania și Canada.

Colaborarea dintre cele două companii media publice se va baza pe câteva principii: 1. Elaborarea în comun a conținuturilor pentru platformele lineare, la cerere și digitale în ce privește programele bazate pe scenarii, divertisment, evenimente în direct și documentare; 2. Colaborarea pentru supravegherea și verificarea corectitudinii informațiilor.

În prezent, CBC/Radio Canada și ZDF/Arte coproduc Writing the Land, un documentar în patru părți în care scriitori, poeți și povestitori canadieni fac portretul Canadei, dezvăluind nedreptățile și punând în discuție proiectul canadian de țară. De altfel, un mare număr de autori vor participa la Târgul de carte de la Frankfurt, în octombrie 2020, unde Canada va fi țara invitată.

Pe lângă parteneriatul anunțat, dl. Bellut a acceptat participarea la un Groupe de travail mondial pour les médias publics ​ pe care îl prezidează d-na Tait.

Acest grup mondial de lucru pentru media publice are ca scop reacția rapidă și colectivă la amenințările care minează înseși natura serviciilor media publice care trebuie să rămână surse de informație fiabilă la scară planetară, a spus d-na Tait. Participarea lui Thomas Bellut va consolida această alianță care intenționează să atace frontal aceste provocări.

Din acet grup de lucru mai fac parte, printre alții, David Anderson – Australian Broadcasting Corporation, Delphine Ernotte-France Télévisions, Tony Hall-BBC, Jim Mather – Radio New Zealand și Hanna Stjärne Sveriges Television.

Colaborarea dintre CBC/Radio Canada și ZDF s-a soldat până acum cu achiziționarea unor producții excepționale, documentare cum este In Search of a Perfect World , Nature’s Cleanup Crew , The Kingdom : How Fungi Made Our World și China Rises , coprodus cu The New York Times.

Cu toate loviturile foarte dure primite, iată că globalizarea merge înainte. O fi bine, o fi rău? Bună întrebare!

Am primit un email de la un medic, un doctor în medicină celebru. Mă roagă să nu-i pomenesc numele și așa are destui dușmani, în definitiv celebritatea se măsoară și prin numărul și calitatea inamicilor. Mă obligă să fiu prudent, să nu mă expun la gripa chinezească, chiar dacă am imunitate genetică. Domnia sa spune că, eu, având o vârstă, diabet, insuficiențe de tot felul și un anevrism pe deasupra, invazia virotică, chiar stăvilită de caracteristicile genetice, poate să facă mult rău. Doctorul se obosește și precizează că gripa chinezească, coronavirusul, virusurile în general, nu omoară pacientul ci îl slăbesc suficient de mult și dacă există niște riscuri medicale acestea pot deveni fatale. Nimeni nu a murit de gripa chinezească ci de complicații, a spus celebrul medic.

Am băgat la cap și o să evit, cât pot. Și așa cele două magazine chinezești din Vălenii de Munte probabil că or să dea faliment, sunt zile întregi când nimeni nu le calcă pragul. Bunul doctor mă întreabă, și nu este singurul, când o să moară primul român din cauza gripei chinezești. Cinică și macabră întrebare, dar dacă stau strâmb și judec drept, o afacere de genul acesta a Big Pharma are un calendar bine întocmit. Ca să fie declarată pandemie și ca guvernele să fie obligate să cumpere vaccinurile sau alte medicamente prescrise de OMS, compartimentul de marketing al Big Pharma, trebuie să existe un număr de morți, într-un număr de țări. O afacere cu un profit de 82 de miliarde de dolari, spune bunul doctor Thierry Schultz. Dar afacerea și profitul sunt la întrecere cu Soarele, ultravioletele omoară rapid virusurile, altfel, în condiții ideale, în marfă sau pachete din China, virusurile pot rezista și două săptămâni, suficient cât să infecteze pe europeni, fără contact cu purtători umani.

Nu mă mai mir de ticăloșia și lipsa de orice scrupule a oamenilor, doar ne tragem dintr-un criminal: Cain!

Un adevăr biblic, așa cum este la fel de sigur că mâine este o altă zi!

