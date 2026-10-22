Republica Moldova. Nouă copii și tineri din regiunea transnistreană au fost trimiși la Moscova pentru a participa la activități de familiarizare cu structuri implicate în războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Aceștia fac parte dintr-o organizație paramilitară cu rădăcini în formațiunile cazace. Asociația Promo-LEX avertizează că astfel de programe fac parte dintr-un proces mai amplu de militarizare și îndoctrinare a tinerilor din stânga Nistrului.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 7–13 septembrie și a fost organizat de Rossotrudnichestvo, agenție aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse. Potrivit Promo-LEX, participarea copiilor la asemenea activități îi expune unor narațiuni care contravin intereselor Republicii Moldova și îi pune în contact cu organizații implicate în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Cei nouă participanți provin din structura denumită „Oastea Cazacilor de la Marea Neagră”. Potrivit Promo-LEX, organizația își are originile în formațiunile cazace care au luptat alături de forțele ruse în războiul din 1992, din Republica Moldova.

În prezent, gruparea beneficiază de sprijinul regimului separatist de la Tiraspol pentru a organiza activități militar-patriotice în școlile din regiune. De asemenea, aceasta desfășoară tabere și competiții cu profil tactic, la care sunt implicați copii și adolescenți.

Promo-LEX consideră că participarea minorilor la programe de pretinsă educație patriotică în Federația Rusă nu poate fi privită ca o activitate izolată. Organizația neguvernamentală avertizează asupra caracterului sistematic al procesului de militarizare și îndoctrinare a tinerilor din regiunea transnistreană.

Un exemplu invocat de Promo-LEX este o competiție militar-sportivă organizată în vara acestui an, la Grigoriopol. Peste 50 de copii și adolescenți, cu vârste cuprinse între 10 și 17 ani, au participat la activitățile organizate de formațiunea cazacă.

Minorii au fost împărțiți în trei grupuri, numite „plutoane”, și au luat parte la instruiri cu profil militar. Programul a inclus exerciții de manevrare a dronelor, asamblarea și dezasamblarea automatului Kalașnikov, aruncarea grenadelor și tragerea cu arme pneumatice.

Potrivit Promo-LEX, instruirea practică a fost însoțită de mesaje ideologice despre conflictul din 1992. Războiul moldo-rus a fost prezentat participanților drept „agresiunea Moldovei împotriva poporului transnistrean”.

Asociația atrage atenția că asemenea activități contribuie la formarea unei percepții distorsionate asupra istoriei și conflictului de pe Nistru. În același timp, ele pot consolida în rândul copiilor o viziune militarizată asupra relațiilor dintre Republica Moldova, regiunea transnistreană și Federația Rusă.

Potrivit Promo-LEX, există indicii că participarea copiilor din regiunea transnistreană la astfel de programe ar putea fi extinsă. În 2025, subiectul a fost discutat în cadrul unui forum organizat în orașul rus Kazan.

La eveniment, Galina Ratușniac, prezentată drept „viceministră a educației” de la Tiraspol, ar fi discutat cu oficiali ruși despre extinderea schimburilor pentru copii și participarea acestora la programele unor centre din Federația Rusă și din Crimeea ocupată.

Organizația de apărare a drepturilor omului avertizează că aceste inițiative pot crea noi oportunități pentru implicarea minorilor în activități de îndoctrinare și pentru promovarea unor mesaje favorabile narațiunilor oficiale ale Kremlinului.

Un rol important în acest context îl are și Rossotrudnichestvo, instituția care a organizat deplasarea celor nouă copii la Moscova. Potrivit informațiilor prezentate de Promo-LEX, agenția se află sub sancțiunile Uniunii Europene din iulie 2022, pentru rolul atribuit în răspândirea influenței hibride a Kremlinului, finanțarea proiectelor de propagandă și promovarea unor narațiuni bazate pe revizionism istoric, inclusiv a conceptului de „Lume rusă”.

Militarizarea copiilor din stânga Nistrului se reflectă și în activitatea instituțiilor de învățământ cu profil militar din regiune.

La începutul anului de studii 2026–2027, în așa-zisele structuri de învățământ militar au fost înscriși 127 de elevi. Datele publice arată că 65 de minori au fost admiși la școala militară „Suvorov”. Alți 62 – la școala de cadeți din Tighina.

Elevii locuiesc în incinta instituțiilor, în condiții de cazarmă, și se află sub supravegherea personalului militar. Aceștia poartă uniforme militare, iar educația lor include promovarea sentimentului de apartenență la așa-numita „armată rmn”.