Un copac, arestat din anul 1899. O poveste unică la nivel mondial

Acum 125 de ani, un ofițer britanic pe nume James Squid, aflându-se într-o stare avansată de ebrietate, a efectuat o arestare extrem de neobișnuită în orașul Landi Kotal, în apropierea graniței cu Torkhan, asupra unui copac.

Ofițerul britanic era convins că acel copac se mișcă

Convins de faptul că acel copac încerca să scape și se mișca odată ce el se apropia, Squid a ordonat să fie prins în lanțuri și fixat în pământ.

Pe lângă lanțurile fixate în pământ, o plăcuță îi spune povestea arborelui, iar prin acest eveniment, reușește să atragă atenția a mii de turiști din zonă.

„SUNT ARESTAT. Într-o seară, un ofițer britanic, puternic beat, a crezut că mă mut din locul în care mă aflam inițial și i-a ordonat sergentului de popotă să mă aresteze. De atunci sunt arestat”, scrie pe placă.

Localnicii văd arborele ca un simbol al opresiunii britanice

Cu toate că a devenit un punct de atracție pentru turiști, atât de necesar în zonă, localnicii vă acest copac ca pe un simbol al opresiunii regimului britanic asupra populației locale.

Se insinuează că arborele servește ca o metaforă pentru Regulamentele Criminale de Frontieră, un sistem rigid de legi din vremea colonială aplicat în zonele tribale din nord-vestul actual al Pakistanului.

„Prin acest act, britanicii le-au dat de înțeles practic membrilor tribului că, dacă îndrăznesc să acționeze împotriva Raj-ului, vor fi și ei pedepsiți în mod similar”, a comentat un localnic.

Copacul, considerat sacru în regiune

Deși este o piesă ce aduce aminte de colonialism în Pakistan, acest copac arestat este considerat sacru și unul dintre cei mai respectați arbori de peste graniță, în India.

Autorul Leela Prasad, în Live Like the Banyan Tree, descrie caracteristicile banyanului. Ea afirmă că comercianții indieni au construit un templu pentru discursuri religioase sub acest arbore. Mai adaugă: „Pentru multe comunități indiene, este un simbol al vieții care nu se sfârșește niciodată.

Răspândirea spațioasă, frunzișul dens și rădăcinile puternice atârnate au contribuit la prezența socială vibrantă a banyanului”, potrivit desiblitz.com.