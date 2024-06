Politica Continuă lupta la Sectorul 1. Clotilde Armand, criticată de George Tuță







George Tuță susține că solicitarea făcută de Clotilde Armand are ca scop tergiversarea procesului alegerilor. Candidatul coaliției la Primăria Sectorului 1 este de părere că aceasta nu poate accepta că nu poate accepta realitatea.

George Tuță, despre cererea făcută de Clotilde Armand

Candidatul susținut de coaliție a strâns 36,49% de voturi. Conform rezultatelor prezentate de Autoritatea Electorală Permanentă, Clotilde Armand a obținut 35,73% din voturi. George Tuță o acuză pe Clotilde de manipulare și susține că refuză să accepte înfrângerea.

„Doamna Armand încearcă să tergiverseze orice în avantajul propriu, doar pentru a putea să-i descurajeze pe oameni să afle adevărul. Încearcă să manipuleze în orice fel adevărul, pentru a fi dumneaei avantajată. Întreaga echipă de la Consiliul Local și Consiliul General este prezent aici pentru că, conform legii, avem acest drept pentru a asista la întreg procesul electoral. Asta am făcut-o și duminică când s-a votat. Asta am făcut și când s-a numărat. Am avut oameni în secțiile de vot, candidați care au asistat la numărătoare, iar toate procesele verbale au fost semnate de reprezentanții partidelor politice.”,a declarat George Tuță.

Acuzată de tergiversarea alegerilor

George Tuță susține că nu au existat contestații pe parcursul desfășurării alegerilor. Singurele probleme ar fi cauzate de revolta primăriței Sectorului 1.

„Nu a fost niciun fel de contestație pe parcursul votului, pe parcursul numărării voturilor din urne și nici aici, la Biroul Electoral de Sector nu a fost, nu știu nicio altă problemă specială. Singura problemă a fost generată de doamna Armand, care este cea mai mare problemă a Sectorului 1 până ziua de Duminică.”, a adăugat acesta.

Candidatul susținut de coaliție spune că locuitorii din Sectorul 1 și-au exprimat opinia vizavi de modul în care au fost tratați de vechea administrație.

„Eu zic că bucureștenii au rezolvat acest lucru pentru că am văzut cu toții imaginile și umilința la care au fost supuși oamenii care au avut răbdare, au consumat mult, multă energie și mult efort pentru a fi în serviciul cetățenilor, pentru a-i ajuta pe cetățeni să-și exercite votul. Iar din partea doamnei Armand au primit cozi interminabile, ore întregi de așteptare”, a mai spus candidatul coaliției.

George Tuță, despre victoria obținută

Candidatul susținut de coaliție îi cere actualei primărițe să îi respecte pe locuitorii Sectorului 1 și să își accepte înfrângerea.

„De fapt, Sectorul 1 a câştigat, pentru că, după un mandat de circ şi de scandal, intrăm într-o nornalitate”, a precizat liberalul.