Consumul grăsimilor animale poate duce la accident vascular cerebral. Ce au descoperit cercetătorii

Persoanele care consumau grăsimi vegetale, cum ar fi uleiul de măsline, au avut cu 12% mai puține șanse de a avea un accident vascular cerebral ischemic, comparativ cu cei care au consumat o cantitate minimă de grăsimi vegetale. Cei care au consumat mai mult de o porție de carne în fiecare zi au avut un risc cu 8% mai mare de accident vascular cerebral, în timp ce cei care au consumat mai mult de o porție de carne procesată au avut un risc cu 12% mai mare.

Participanții care au consumat mai multe grăsimi animale – cu excepția grăsimilor din lactate – au avut cu 16% mai multe șanse de a avea un accident vascular cerebral decât cei care au consumat cea mai mică cantitate de grăsime animală. Studiul a constatat că grăsimea din lactate nu are legătură cu riscul crescut a unui accident vascular cerebral.

„Descoperirile noastre indică tipul de grăsime și diferitele surse alimentare de grăsime care sunt mai importante decât cantitatea totală de grăsime din dietă în prevenirea bolilor cardiovasculare, inclusiv a accidentului vascular cerebral”, a declarat Fenglei Wang, autorul principal al studiului. „Dacă toată lumea ar putea face mici modificări, cum ar fi reducerea consumului de carne procesată, implicațiile pentru sănătatea publică vor fi uriașe”, a adăugat el.

Un deces la patru minute

Se pare că cercetarea urmează să fie prezentată la sesiunile științifice din 2021 ale Asociației Americane a Inimii, la sfârșitul acestei luni. Studiul a fost realizat din 27 de ani de date colectate de la 117.000 de profesioniști din domeniul sănătății. Studiul de sănătate a asistentelor și Studiul de urmărire a profesioniștilor din sănătate, două dintre cele mai importante studii nutriționale din țară, au contribuit la cercetare.

Potrivit datelor de la Centers for Disease Control and Prevention (CDC), în SUA cineva moare din cauza unui accident vascular cerebral la fiecare patru minute, iar peste 795.000 de persoane din țară suferă de un accident vascular cerebral în fiecare an. CDC spune că aproximativ 87% din toate accidentele vasculare cerebrale sunt ischemice, fluxul de sânge către creier fiind blocat.