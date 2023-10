Consultanții USR fac profituri uriașe. Cifrele de afaceri au crescut cu aproape 900%

Consultanții USR fac profituri uriașe de pe urma sfaturilor pe care le acordă partidului condus de Cătălin Drulă. Sumele sunt cuprinse între 1.000 și 6.000 de euro pe lună, susține jurnalistul Robert Turcescu. Acesta a făcut o postare pe Facebook, în care a arătat cu cât au crescut cifrele de afaceri ale fostului ministru Cristian Ghinea.

„USR, aceeași mizerie (dintotdeauna)! Cât costă strategii lui Cătălin Drulă . Cifra de afaceri a firmelor care oferă consultanță USR a crescut până la 900%! Prețurile pentru consultanța politică oferită USR variază între 1.000 și 6.000 de euro lunar. Cele mai multe firme plătite de Uniune aparțin unor membri de partid sau unor apropiați ai acestora și au un singur angajat ”, a arătat Robert Turcescu într-o postare pe Facebook.

Deși este unul dintre liderii USR, Cristian Ghinea încasează bani, prin intermediul unei companii, pentru consultanță, arată Turcescu. Cristian Ghinea administrează firma Thinking Ahead Research and Consultancy SRL. El are un contract majorat, de la 5.000 de euro în 2022, la 6.000 de euro pe lună, în acest an.

„Thinking Ahead Research and Consultancy SRL – contract lunar majorat la 6.000 de euro pentru Cristian Ghinea Cu peste 280.000 de lei încasați de la USR și alte 150.000 în 2023, Thinking Ahead Research and Consultancy SRL se află pe primul loc în topul firmelor care oferă consultanță politică Uniunii. Suma lunară încasată de firmă a crescut de la 5.000 de euro în primele opt luni din 2022 la 6.000 de euro ", a arătat jurnalistul. Cam cât costă strategii lui Cătălin Drulă Robert Turcescu prezintă o serie de date din care reiese că firma lui Ghinea a încasat în mai 30.887 de lei. Suma a fost confirmată chiar de Secretariatul General al USR. „În luna mai 2023, firma lui Cristian Ghinea a primit de la partid 30.887 de lei, potrivit informațiilor puse la dispoziție de Secretariatul General al USR. Cristian Ghinea a fost ministrul investițiilor și proiectelor europene în intervalul decembrie 2020 – septembrie 2021, iar de numele său se leagă elaborarea și negocierea Planului Național de Redresare și Reziliență. Firma sa a avut, în 2022, o cifră de afaceri de 784.937 de lei și un profit de 437.892 de lei. Cifra de afaceri a crescut cu 891%, iar profitul – cu 518% anul trecut", a mai arătat Robert Turcescu. Consultanții USR fac profituri uriașe. Turcescu a arătat că între 2005 și 2022 firma fostului ministru nu a avut activitate. Afacerile sale au înflorit după ce a fost angajat pe statul de plată al partidului. „Cu o activitate aproape inexistentă între 2005 și 2020, firma condusă de fostul ministru Cristian Ghinea a avut o creștere substanțială în 2022 în ceea ce privește încasările.

Firma pe care o administrează Ghinea a avut, în 2022, o cifră de afaceri de 784.937 de lei. Profitul a fost de 437.892 de lei. Astfel, se poate vedea o creștere a cifrei de afaceri cu 891%. Iar profitul înregistrat a cunoscut o majorare cu 518%. Astfel, concluzionează Turcescu, consultanții USR fac profituri uriașe