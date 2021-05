19 mai

Constituția Marte. Începerea tratativelor asupra reglementării regimului armelor și muniției pe Marte. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 19 mai s-au născut William Waldorf Astor, Ho Şi Min, Grace Jones, Malcom X, Edward de Bono, Florin Marin, Ion Ţuculescu, Ion Jalea, Patriciu Mateescu.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Patrichie, Chiriachi şi Memnon. Nimic în „Kalendar”

În weekendul care a trecut au avut loc discuții neoficiale și de aceea fără oglindire în presă, nu a existat niciun press release, între principalii actori în colonizarea planetei Marte. Pe lângă agențiile spațiale ale unora precum SUA, UE, China, Rusia, sau EAU etc au participat și patru particulari, cu proiecte în derulare de colonizare a planetei Marte.

Discuțiile sunt la început și o să dureze ceva timp. S-au enunțat un număr mare de probleme care trebuie să îmbrace un sistem legal în colonizarea planetei Marte. De la dreptul de colonizare, ceea ce înseamnă că țara sau organizația respectivă poate trimite o navă cosmică cu echipaj și coloniști pe Marte, până la regimul armelor și munițiilor pe Marte.

Din tonul tratativelor, doar exploratorii, a reieșit că se consideră că există apă pe Marte, mai mult ca sigur, sub formă de gheață. Roboții exploratori aflați pe Marte, la care o să se adauge în scurt timp încă cinci, mai perfecționați, vor da răspunsul sigur, verificat, de care depinde colonizarea planetei roșii: Există, sau nu, apă pe Marte.

Toți cei prezenți, online, desigur, au fost de acord că trebuie să existe un grad de cooperare și acordare de ajutor reciproc în caz de accidente, avarii și alte lucruri neplăcute.

De la început toți cei prezenți au enunțat, ca o profesiune de credință, că Tratatul sau Constituția Marte, trebuie să fie scurt și simplu, pe înțelesul tuturor, nu cine știe ce elucubrații avocățești. ”Trimitem acolo mineri, nu academicieni” a spus, probabil, Jeff Bezos, este stilul lui, stârnind zâmbetele celor din camera online supersecurizată. După această remarcă comică, discuția a alunecat către folosirea explozibilului și regimul armelor și muniției pe Marte.

Aici trebuie să fac o paranteză și trebuie să precizez că armele de foc moderne funcționează în spațiu, în vid, deci și pe Marte. Cartușele moderne conțin oxidantul necesar arderii și deci producerii de gaze propulsoare a glonțului.

Ca părere generală, la aceste discuții exploratorii, se pare că toți participanți sunt de acord cu prezența, controlată riguros, a armelor și muniției pe Marte. În posesia forțelor de ordine, a structurilor de forță. Unul din participanți a precizat că trebuie limitată foarte riguros, felul armelor, calibrul și dacă sunt, sau nu, automate. ”Doar nu o să ne plimbăm cu un tanc electric cu tun de 120 mm pe Marte!”

Sper că gândul bun să le vină participanților la tratative și să găsescă o modalitate inteligentă și practică pentru controlul armelor pe Marte.

Dacă nu știați, și pe Stația Interplanetară se găsește o armă, un pistol cu trei încărcătoare de rezervă, ascuns bine într-o cutie metalică cu cifru. Numai comandantul misiunii știe cifrul și unde se află cutia. Pistolul a apărut acolo după numeroasele semnalării de ciudățenii în spațiu. Probabil că și pe Marte sunt destule ciudățnii, dar cea mai mare urmează să vină: Omul!

Inițial, fiind un om al păcii, am fost scandalizat că armele o să ajungă pe Marte. Dar, cu experiența bătrâneții, am concluzionat că altfel, nu se poate. Omul și-a făcut mai întâi o armă, apoi o unealtă, în negura istoriei. Mă tem că colonizarea planetei Marte poate deveni o cursă manu militari, ca în Far West.

Când vor să spună ceva, americanii fac un film, a spus generalul De Gaulle și a avut dreptate. Mă tem că ceea ce se întâmplă în serialul ”Space Force” de pe Netflix, nu este o comedie ci realitatea deloc alternativă. Ultimul episod este cum americanii și chinezii își distrug reciproc bazele de pe Lună. Nu prea am râs.

Colonizarea spațiului a venit prea devreme, ținând cont de mintea oamenilor și prea târziu ținând cont de creșterea explozivă a numărului umanilor. Dacă nu reușim să aducem resurse din spațiu, în următorii 50 de ani și să colonizăm ce se poate din sistemul solar, civilizația actuală este compromisă. Cum s-a mai întâmplat, cu siguranță, cu alte patru civilizații anterioare. Legendele și miturile sunt mărturie, dar și obiectele anacronice, găsite în straturi minerale de mare adâncime, nederanjate și datate la milioane de ani în urmă.

Acum vă rog să mă scuzați, este scandal pe ”Dimineața Astronomilor” și eu, în calitate de Patriarch, trebuie să fac pace. Mă pricep, fericiți sunt făcătorii de pace! Savanții s-au luat în gură de la algoritmul folosit pentru depistarea planetelor posibil locuibile, în spațiu. Sunt listate peste patru mii. Unii oameni de știință susțin că nu ar fi nicio o duzină, computerul a fost programat greșit. Om trăi și om vedea, doar mâine este, în definitiv, o altă șansă, speranța unei alte zi!

HOROSCOP 19 mai 2021

BERBEC Se profilează o zi obişnuită în care rutina te cam enervează. Totuşi, o veste sau o discuție care îţi face plăcere. Dă dovadă de realism şi stai cu picioarele pe pământ. Nu eşti nici invincibil, nici imortal! Astăzi nu promite nimic, nu te alătura cauzelor care duc către partea întunecată a Forţei! In aceasta perioadă orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina inerentă zodiei – în Berbec sunt cei mai mulţi militari şi sportivi – te ajuta să-ti ordonezi simţămintele şi planurile tale strategice.

TAUR Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească! Încep să se lamureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Reflectezi că nimic nou sub soare, că ai mai avut astfel de probleme! Începând de astăzi se deschid nişte căi noi, care îţi atrag atenţia! Este momentul favorabil să explorezi noi direcţii de dezvoltare. Noile proiecte începute astăzi au sorţi mari de reuşită. Sună-ţi prietenii, aşa, să vezi ce mai fac! O zi obişnuită în care rutina te cam enervează. O veste care se vrea senzatională, dar nimic interesant, până la urmă.

GEMENI Ziua de astăzi este un prilej bun să rezolvi unele probleme legate de casă, cămin, familie, sau proprietaţi. Conjunctura favorizează domeniul domestic, aşa că poţi pune lucrurile la punct! Dacă nu te pricepi, amână, nimeni nu este perfect! Dar, ţi-au revenit şarmul adolescentin specific zodiei, spiritul fin ironic şi strălucirea discursului. Poate convingi că ai dreptate! Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care functioneaza bine in perioada menţionată, adică astăzi. Ai nevoie permenta de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie.

RAC Dimineaţă obositoare şi enervantă. Nu este o zi în care să faci schimbări esenţiale, pe niciun plan. În orice caz, ajungi seara târziu acasă. Dacă este aşa, poate vezi şi un film la modă. O zi bună. În plan profesional, sau unde activezi, înveţi, totul se derulează cum ai prevăzut. Sentimental, sunt unele probleme pe care le ştii foarte bine, dar nu o să le rezolvi azi! Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi vor aduce dividente plăcute în viitor. Astepti un calator, sau călătoresti. Nu este o zi în care sa faci schimbari esentiale. Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului.

LEU Veşti bune, conjunctura te favorizează. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a domina situaţia, abilitatea de lider şi generozitatea ta dau rezultate. Nu trage tigrul de mustăți, poţi evita o posibilă neplăcere, mai ales dacă eşti în discuţii. E momentul unei discuţii dificile, pe care ai amânat-o mereu. Sorţii sunt favorabili, ziua e bună! Capacitatea ta de a domina pe alţii se traduce şi prin reciclarea unor idei vechi, sau emise de alţii, în concepte noi şi profitabile. O zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite.

FECIOARĂ Eşti foarte tensionat. Evită enervarea şi fii mai detaşat. Fii atent la ce mănânci şi nu discuta problemele în timpul mesei. Relaxează-te înainte să adormi şi relaxează-te. Fii mai zen! Nu lăsa timpul să treacă păgubos, fără să faci nimic. Insistă ca să reuşeşti! Ca să ai energie şi motivaţie stelele te sfătuiesc să-ţi organizezi o seară plăcută, liniştită şi relaxantă. O perioada buna, pe care o meriti. Fecioara este metodica si cu geniul detaliului, deci ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare.

BALANŢĂ Pe plan sentimental curiozitatea ta înăscută te împinge înainte, către noi relaţii umane. Dedică ziua celor dragi, familiei, prietenilor sau partenerilor apropiaţi. Te poţi simţi foarte bine! Ai unele rezultate bune în muncă, meserie, profesie, unde lucrezi sau înveţi. Încet şi sigur revii la o formă bună, după o perioadă poate mai dificilă, dar în mod sigur foarte obositoare. Pe seară o veste. Păstrează-ţi calmul în discuţiile cu colegii, partenerii sau cu cei din familie. Fii la obiect în ceea ce afirmi. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce.

SCORPION Căldura sufletească şi investiţiile spirituale făcute astăzi pot aduce relaţii normale şi înţelegere. Îţi poate fi solicitat sprijinul într-o problemă, care nu este chiar din domeniul tău. Prevezi posibilitatea unui posibil eșec, poate sentimental. Nu intra în bătălie! Retrăge-te acum şi luptă mâine! Nu-ţi epuiza resursele, replierea înțeleaptă pregătește viitorul succes! Mai seducător decât oricând, astăzi poţi obţine multe. Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează. Astăzi pe lângă seducţie şi încăpăţânarea ta este la cote maxime.

SĂGETĂTOR Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor umane nu este prost aspectat. O zi plăcută, în plină formă! Ai un mod de abordare direct şi îţi place să rezolvi lucrurile clar şi net, dar azi trebuie să foloseşti multă diplomaţie şi poate puţină ipocrizie. Aşa sunt timpurile, aşa sunt oamenii! O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună de la prieteni sau din presă. Activităţile legate de speculaţii financiare, sau comerţ sunt avantajate.

CAPRICORN Dimineaţa evită graba, intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile făcute astăzi, în relaţiile umane, se pot dovedi foarte inspirate. Continuă cu aceleaşi mijloace de până acum. Astăzi ai o dispoziţie teatrală şi îţi trebuie un public, spectatori care să te aplaude la scenă deschisă şi să-ţi aprobe acţiunile. Atenţie, să nu exagerezi, să nu fii fals, histrion, adică! Comunicarea este bine aspectată, aşa că vei avea un debit verbal de invidiat şi o carismă pe măsură. În a doua parte a zilei poţi să faci ordine. Adică să încerci să pui o ierarhie firească în camera ta, la serviciu sau la şcoală, unde activezi, sau chiar în anturaj.

VĂRSĂTOR Conjunctura indică că-ţi trebuie detaşare, mai multă obiectivitate. Trebuie să stai în defensivă până realizezi noul orizont de vedere. Oricum, problemle tale rămân cele pe care le ştii! Fiecare încearcă să facă ceea ce îi place, de ce tu ai face altfel? O zi favorabilă contactelor sociale profitabile, întâlnirilor fructoase. Ai suficientă energie, pentru că eşti motivat. Spiritul tau cutezator dar utopic tânjeste după o cruciada. Gândeşte de bine, vorbeşte de bine, fă fapte bune! Până la urma o sa găsești o cauză pierdută, sau una cu căței și pisici. Ajută-i!

PEŞTI Astăzi evită nepăsarea, nerăbdarea şi mai ales, graba. Fii prudent şi precaut, dacă conduci maşina şi mai ales în convorbirile la telefon! Nu lăsa lucrurile neclare sau „în coadă de peşte”! Astăzi eşti rigid, înţepenit în discurs şi maestru al limbii de lemn. Tu nu ai greşit niciodată purtat de visuri şi cu capul în nori? Haide-haide, zâmbeşte şi vezi cum să ajuţi pe „păcătoşi”! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu lua decizii importante, nu intra în jocul altora, impune-ţi propriile reguli, dar nu juca de unul singur. Întotdeauna trebuie să existe ceva ascuns, inexplicabil, tainic, chiar un partener imaginar.