Constantin Toma, milionarul din căruțe și pepeni. Primarul Buzăului, de la o avere de invidiat la două terenuri

Constantin Toma, actualul primar al Buzăului, este un om politic cunoscut. Revoluția l-a găsit șomer cu doi copii. Drept urmare s-a mișcat repede, s-a gândit din ce poate face bani, mai ales că toată lumea începuse să se îndrepte către agricultură. A decis așadar să planteze pepeni pe un teren moștenit de la tatăl său. Așa și-a cumpărat prima mașină, o Dacie.

„Sunt absolvent de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, celebrul TCM. Da, atunci cel puțin, era cea mai bună facultate de mecanică, tehnologia construcțiilor de mașini, care te învață foarte multe lucruri bune, dar în primul rând te învață să gândești și te învață să muncești organizat. La doi ani de la terminarea facultății, am reușit să ajung șef de secție la Întreprinderea Metalurgică Buzău, care deservea aproape toată industria autohtonă de tractoare, camioane, automobile şi maşini agricole. Conduceam 400 de oameni, ceea ce pentru acele timpuri era foarte, foarte important. Atunci, sistemul se baza foarte mult pe vechime. Aveai vechime și rezultate, puteai să avansezi. Asta s-a întâmplat cu mine la doi ani de la terminarea facultății. Am fost foarte mândru, vă imaginați, și am încercat să fac cât mai multe în această funcție”, a declarat pentru Q Magazine, Constantin Toma.

„După ’90, bineînțeles, când totul a picat, m-am trezit la 30 de ani, împreună cu soția și cu doi copii mici, că nu mai avem loc de muncă. Pentru că trebuia să rezolv situația cât mai rapid, am decis să mă duc să lucrez terenul pe care îl avea tatăl meu. De fapt, în satul meu, ca și în foarte multe locuri din România, țăranii s-au întors la terenurile pe care le dăduseră la CAP. Mai nimeni nu avea acte.

Terenul tatălui meu era lângă o baltă, era mai nisipos și am cultivat acolo foarte mulți pepeni, pe care i-am vândut apoi până la Vatra Dornei. Așa mi-am luat prima mașină, o Dacie, la mâna a doua. Țin minte încă numărul de înmatriculare 3 BZ 579, din 1970. Pepenii nu puteau constitui totuși un viitor sau, în orice caz, nu viitorul meu.”, mai povestea Constantin Toma. Un soi de Traian Băsescu al Buzăului.

Drumul către afacerist al lui Toma pavat cu garduri de cimitire

Și-a dat însă seama că poate face mai mult de atât, așa că s-a apucat de recondiționat căruțe și construcția de garduri de cimitir sau case. În acest fel a devenit cel mai mare producător de căruțe din România. Potrivit spuselor lui a vândut mii de căruțe pe care le fabrica foarte ieftin. Nu de alta, dar materia primă provenea de la fabricile care începeau să fie lăsate în paragină.

”Am cumpărat materiale foarte ieftine de la fostele baze de aprovizionare şi, cu foşti angajaţi de la fabrică, am început să facem căruţe, vreun an şi jumătate. Pe linia cu vagoneți în care se aduna gunoiul de la vaci, am reușit să asamblăm căruțe.

Eram pe toate posturile atunci, și de inginer proiectant, și de tehnolog, și șef, și șofer, și tehnician la aprovizionare. Făceam patru tipuri de căruțe: de un cal, un cal și-un sfert, un cal și jumătate, doi cai. Astea sunt dimensiunile căruțelor”. A spus într-un interviu Constantin Toma. Doar că a schimbat destul de repede macazul.

Filtrele de apă, adevărata descoperire a lui Toma

A decis că se apucă de produse pentru companiile de apă, ca mai apoi să facă și primele filtre de apă. Lucrurile au mers foarte bine o perioadă. Exporta aceste filter de apă și peste hotare pentru că erau la standardele NATO. ÎN 2013, Forbes spunea despre Toma că are o avere de 29 de milioane de euro.

Cum a început? Niște ingineri de la Romcarbon Buzău l-au abordat cu o invenție revoluționară pentru purificarea apei. Această inovație nu numai că avea să câștige medalia de aur la prestigiosul Salon Mondial de Invenții din Bruxelles, dar avea să-l și poziționeze pe Toma în centrul industriei de purificare a apei.

Entuziasmat de potențialul acestei invenții, Toma a decis să-și deschidă propria fabrică de filtre de apă, pe care a numit-o Aquator. Aceste filtre, inovatoare și eficiente, realizate din blocuri poroase de cărbune activ și argint, au avut un succes răsunător atât în țară, cât și la nivel internațional.

Contribuțiile lui Toma la industria apei nu au trecut neobservate. Succesul său a atras atenția la cel mai înalt nivel, determinându-l pe președintele României de atunci să-l viziteze. Aceasta a fost prima vizită a unui președinte la o firmă privată din România, un moment istoric care a evidențiat impactul semnificativ al lui Toma în industrie.

Colaps financiar

Inovarea continuă a lui Toma și a echipei sale a adus noi soluții în domeniul purificării apei. Au reușit să înlocuiască stațiile de epurare Cristal 4000, echipamente greoaie de origine sovietică, cu sisteme mult mai eficiente și conforme cu standardele NATO. Aceste noi stații puteau fi asamblate rapid, în doar un sfert de oră, și erau suficient de ușoare pentru a fi transportate cu măgarul sau elicopterul.

Asta în contextul în care firma sa în 2009 avea o cifră de afaceri de 300 de milioane de euro. Dar criza se pare că l-a lovit serios. Așa așa se face că în 2016 decide să candideze la primăria Buzărului.

Mandat pe care l-a și câștigat. De altfel acum este la al doilea mandat și a fost cel mai votat primar din țară. Doar că în declarația de avere bate vântul. Are două terenuri, dar atât. Nici urmă de averea care l-a făcut celebru.