Deși beneficiază de fonduri alocate de guvern și de Uniunea Europeană, județul Constanța deține recordul la neaplicarea programului prin care elevii din învățământul primar și gimnazial ar trebui să primească la școală produse de panificație, lactate și fructe. Este al treilea an în care copii sunt privați de hrana zilnică în școală. Din 2017, când la Constanța au expirat vechile contracte, Consiliul Județean a organizat peste 10 licitații, pentru fiecare dintre cele trei produse. “Datorită procedurilor și contestațiilor din ultimul an de zile am fost nevoiți să întârziem acordarea fructului, laptelui și cornului în acest an”, a declarat, pentru EVZ, președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu, precizând că licitațiile au fost pierdute din cauza documentelor depuse, nicidecum a prețului oferit de participanți.

Șeful administrației județene susține că procedurile pentru distribuirea produselor lactate s-au finalizat de curând. “Tocmai de aceea, eu sper ca luna aceasta să închidem situația în ceea ce privește laptele și, până la sfârșitul anului, să închidem și cu cornul și cu fructul”. Horia Țuțuianu admite că elevii din județul Constanța “nu beneficiază de aceste drepturi legale, dar nu este vina CJC, este vina celor care contestă pentru că așa este legea la ora actuală”. El ar fi cerut parlamentarilor, nu numai celor de Constanța, “să schimbe aceste proceduri și această legislație pentru a nu mai întârzia lucrurile atât de mult în ceea ce privește licitațiile”. Până atunci, soluția ar fi ca “cei care pierd, să nu mai conteste aceste licitații”, sperând ca, până la sfârșitul anului, toate procedurile să se închidă și copiii să beneficieze de aceste drepturi legale”.

Firmele contestatare au refuzat sa vorbească oficial, reprezentanții acestora invocând acțiunile din instanță. Una dintre ele acuză că licitația pentru atribuirea produselor de panificație a fost câștigată de o societate comercială care distribuie produse alcoolice. Un profesor din învățământul constănțean afirmă că la Consiliul Județean Constanța licitațiile sunt căștigate pe criterii politice, făcând referire la un deputat, a cărui familie are una din cele mai mari firme de panificație din județul Constanța. Firma acestuia ar fi pierdut licitațiile pentru că a întors spatele PSD, plecând la Pro România. Sunt mai multe județe în situația Constanței. “Politicienii sunt în campanie electorală, dar nu văd că zeci de mii de copii rabdă de foame în școli din cauza lor”, comentează, revoltat, profesorul.

